麥浚龍除夕夜公開新碟彩蛋　9分鐘廣播劇暗藏兩首未曝光遺珠

麥浚龍(Juno)及謝安琪(Kay)新專輯《the album and the end of it》在12月中已經推出,亦象徵著二人的《the album》三年企劃正式來到尾聲。早前《01眾樂迷》曾開箱新碟,Boxset內除包含劇照、迷你海報、報紙等紀念品外,亦有一塊印上QR Code的電路板,並透過影片呼籲擁有實體專輯樂迷,在除夕(31/12)要再次掃描同一個QR Code。原來電路板隱藏的,是一個長達9分鐘的廣播劇。

廣播劇由Juno率領一眾幻國文化的同事聲演,但Kay卻沒有參與在內。劇中Juno飾演機械科研中心電腦管理員,每天過著重複、刻板的生活,雖然工作已經超過8年,但在公司只需與大電腦內的虛擬人交流。約過了3分半鐘,Juno重複了預告片中一句:「今日係2020年12月12號,早上8點30分,妳今日幾好嗎?」原來Juno是和虛擬人打招呼,又指當日心情不錯:「有個音樂企劃追咗3年,今日出最後一個章節。不過依家可能太早,唱片舖應該未返貨。」

其後電腦不但播出《忘記和記》和《我在切爾諾貝爾 等你》外,更披露兩首從未曝光,但為趕及專輯準時推出而忍痛抽起的其中兩首歌。不過劇中的Juno似乎不想聽回自己的歌聲,直言:「唔呀!平凡人嘅快樂你唔明㗎啦。」要試聽兩首本來收錄在專輯的遺珠,最好的方法還是購買實體專輯。