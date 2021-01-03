Chill Club︱岑寧兒演繹《盡力呼吸》：第一次在香港電視節目獻唱

ViuTV的王牌音樂節目《Chill Club》轉眼已來到第五季，並於兩星期前開始播出。新一季的主持陣容有變，原有的羅敏莊跟趙學而已經完成歷史任務退出，在新一季裏，餘下的唯一主持人駱振偉（Thor）將會每集跟一位嘉賓主持拍擋，第一位是小肥，今晚（3／1）播出的一集，將會由剛剛奪得「叱咤樂壇女歌手」銀獎的「豹哥」陳蕾擔任嘉賓主持，而負責演出獻唱的歌手，分別為「叱咤樂壇男歌手」銅獎得主林家謙，以及很久很久沒有在香港電視節目露面，早前由台灣返港的岑寧兒（Yoyo）。

《Chill Club》今集嘉賓是林家謙和岑寧兒。（ViuTV提供）

有追看《全民造星III》的觀眾都知道，岑寧兒先後「出現」兩次，第一次因為前往探望好友 ── 「A組爸爸」林二汶，結果被對方邀請，臨時拉伕為A組的演出「黑魔法愛情研究所」（30強進20強）擔任和音，獲多位評判激讚，其中許廷鏗更說這此演出「冇得輸」：「呢隊嘅和音係冇得挑剔，冇計，我自己都好鍾意和音，我自己都好著重和音，其實我覺得（你哋）真正要多謝嘅係林二汶……原來（有）Yoyo，咁冇啦，全港兩個最好嘅和音幫你哋。」

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Yoyo第二次「現身」是在之後舉行的個人賽，因為「雲姨」雲浩影（Cloud）演繹岑氏為ViuTV劇集《身後事務所》主唱的主題曲《盡力呼吸》，雖然「雲姨」錄影時有點失準，但因為她選唱了這首歌，令到很多網民找回岑寧兒的原唱版本來聽，同一時間，我亦會想：如果真的可以聽一次她唱現場就好了，結果早前深夜看ViuTV時見到節目預告，OMG，今集《Chill Club》竟然是岑寧兒和陳蕾同台合唱這一首歌，雖然預告僅數秒片段，但已聽到我起雞皮，加上昨晚（2／1）才看過「豹哥」擔任陳志雲網台節目《Stphene．傾》的嘉賓，她的Live唱功極好，所以令人對今晚的《Chill Club》演出充滿期待。

陳蕾擔任《Chill Club》嘉賓主持。（ViuTV提供）

岑寧兒於節目播出前在其Instagram發帖說：「好多謝ViuTV《Chill Club》的邀請，我唱得好開心。在香港的電視節目Live Band演出自己的歌這好像是第一次，又讓我有機會跟我覺得很棒的幾位唱作人合唱，such a pleasure! 今晚9:30pm有得睇～」另外，今夜無綫翡翠台於同一時段則播出《聲夢傳奇第一次召集》，15位參賽者將會第一次在大台幕前獻聲，到底是否《超級巨聲》和《全民造星》的「炒冷飯再進化」還是有新驚喜，就要睇過先知。