叱咤2020︱莫文蔚贏在「不忘本」　與姜濤一齊獲獎力證新舊交替

「2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」圓滿結束，各個獎項塵埃落定。今屆「叱咤」的最熱話題必定是以21歲之齡勇奪「我最喜愛的男歌手」的男子組合MIRROR人氣成員姜濤，創下紀錄成為此獎的最年輕得主。一眾樂壇新星也許掩蓋了前輩歌手莫文蔚的鋒芒，話題聚光燈未有落在她身上，但卻有許多觀眾被莫文蔚的當晚動人言辭所觸動。

莫文蔚憑去年大熱歌《呼吸有害》在今屆《叱咤》中勇奪「至尊歌曲大獎」。（直播截圖）

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莫文蔚贏在「不忘本」：多謝香港！

現年50歲的莫文蔚憑去年大熱歌《呼吸有害》在今屆《叱咤》中勇奪「至尊歌曲大獎」，可謂實至名歸。但眾所周知，莫文蔚早年在香港樂壇的發展並非一帆風順，她在1997年憑《他不愛我》一曲在台灣一炮而紅，推出多張國語唱片在全亞洲銷量衝破一千萬張，為她奠下華語樂壇天后地位，之後亦曾奪得台灣「金曲獎」歌后殊榮。惟身為香港歌手的莫文蔚卻在異地才備受重視，也許總有多少缺憾，感到不是滋味也令人理解。但莫文蔚在《叱咤》的獲獎感言卻證明她未有忘記香港樂壇對她的栽培。她的獲獎感言如下：

「今日呢個感覺真係好特殊。我好少喺香港出現，更加少機會出現喺頒獎禮，我諗《叱咤》呢個頒獎禮，喺我28年嘅演藝旅程，我諗我嚟過2、3次咁樣啦！但係我覺得今日可以返到嚟我屋企，香港係我嘅起步點，咁我仲可以攞到呢一份厚禮，我真係發夢都冇諗過。呢28年嚟，兜咗一個大圈可以返到嚟，我覺得好圓滿囉！呢個旅程好圓滿，多謝香港！」

莫文蔚早年在香港樂壇的發展未受到足夠重視，她在1997年憑《他不愛我》在台灣一炮而紅，推出多張國語唱片在全亞洲銷量創下一千萬張，為她奠下華語樂壇天后地位。（影片截圖）

當晚觀眾可感受到，莫文蔚獲獎的喜悅是真情流露，她沒有像鄧紫棋（G.E.M.）一樣放棄完香港市場，惹起眾怒後轉身飛往內地發展不回頭望，Karen反而真誠感謝香港這個家成為了她事業的跳板，更落力演唱「叱咤」歷年來的「我最喜愛的歌曲」，簡而言之莫文蔚就是贏在「不忘本」。

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不做女歌手：而家係後生嘅天下！

此外，莫文蔚在頒獎禮上可謂盡顯前輩風範。無可否認，今屆「叱咤」予人一種「後浪推前浪」之感，有相當分量的前輩或許都無意出席今屆頒獎禮，因為無論輸贏都「好似唔知點咁」。天后級地位的莫文蔚大可以像鄭中基一樣缺席，但莫文蔚應承做表演嘉賓令不少樂迷都大感驚喜。

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另外，當晚她屢次提到，現在香港樂壇是後生的天下，同一番獲獎感言中，她說道：「呢一刻用不可思議嚟形容，在座大部分都係我嘅後輩歌手，第一次見，好開心！」事後她接受訪問，問會否向女歌手進發，她斷然拒絕：「唔使啦，而家係後生嘅天下，佢哋要承繼香港樂壇，今日見到好多後輩，啱啱個表演就係唱畀佢哋聽。」

入行28年，Karen勇奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，她坦言覺得非常圓滿。（葉志明攝）

阿姐風範落落大方又霸氣

在頒獎禮過後，一片「姜濤係邊個？」、「香港樂壇已死」的質疑之聲中，居於前輩身份的莫文蔚沒有擺起架子，反而公開明言作為前輩的她是時候要讓位，更寄語後輩們要承繼香港樂壇，盡顯她的大氣風範，以及成熟寬厚，可謂非常優雅。

又或者莫文蔚亦不認識姜濤或MIRROR，但她沒有周圍將「唔識姜濤」一事唱到街知巷聞，反而從容地接受本地樂壇到了揭開新篇章的時候，大方得體，亦之所以令當晚新舊交替的交棒場面令人印象深刻且動容。

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即看莫文蔚（Karen）靚相：