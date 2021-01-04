鄭伊健孖蘇麗珊拍新歌MV　揀錯鞋跳舞呻辛苦：鞋靚唔好着！

鄭伊健在2021年先拔頭籌，推出全新歌曲《STRONGER》，繼2019年以「鄭伊麵」名義與Nowhere Boys合唱《時光歲月》後，再有新作面世。為呼應歌曲充滿活力輕快調子，導演特別找來師妹蘇麗珊（Cecilia）與80位年輕舞蹈員載歌載舞一起拍攝。

面對著現場如此龐大的舞蹈團，Cecilia感到十分雀躍，期待日後能在紅館演出：「從來冇想像過可以同咁多咁專業的舞蹈員一起合作演出，好似紅館開演唱會一樣，希望將來我都有機會喺舞台上同咁多舞蹈員演出。」

鄭伊健就笑指Cecilia已經比許多開過紅館演唱會的人幸福，他說：「其實紅館開演唱會都冇咁多舞蹈員，平時大概廿個人左右，所以今日真係好開心，咁多年輕人一齊跳，大家都付出好大嘅能量。不過衫靚就唔好跳，鞋靚就唔好着，Cecilia你就好啦著波鞋，好似我今日著呢對鞋就係又重又難郁，所以跳舞時真係有苦自己知。」

相比Cecilia著波鞋輕裝上陣，鄭伊健指呢對鞋太重，跳舞好唔方便。

伊健指出，因為疫情原故，所以他們拍攝時也非常小心，做足安全措施：「好開心大家可以一齊工作，大家都有工開有嘢做。睇住大班年輕人一齊喺陽光下跳舞，就好似我哋同香港人一齊經歷，無懼挑戰難關咁樣。」