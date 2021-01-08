張敬軒開Live邊聽新碟邊食晚飯　技術故障被網民笑指「垂簾聽政」

張敬軒今晚（7/1）在西營盤一間靈修中心透過Instagram及串流平台開直播，解構新碟《The Brightest Darkness》，並在途中與樂迷試聽碟內的《Sweet Escape》、《無城有愛》、《俏郎君》、《懷舊情人》、《重頭開始》和《飄洋過海來看你》。

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張敬軒今晚開直播聽新歌，卻偏偏遇上技術故障。（直播截圖）

《俏郎君》錄影過程最難 前後花了15節完成

軒仔在介紹《Sweet Escape》時提到，近期不時聽到Delta T、JNY、MADBOII等新晉歌手的作品，令他重拾對R&B（節奏藍調）的興趣，更透露將在宣傳期內發布不同的Demo版本，當中更有合唱版出現。至於今年的主打《俏郎君》，軒仔坦言這是錄音過程最難的一首作品：「本來我出咗名摼錢，好多歌都係錄一次就搞掂，但係呢首歌錄咗15個session，我都覺得未去到首歌應該要表達嘅意境。」及後在一位軒仔稱為「好朋友」、「大哥哥」、「偶像」的前輩幫助下，他終於掌握到情感完成錄音，至於這位前輩是誰，軒仔就為觀眾賣個關子，又提示他的名字可在歌曲的鳴謝名單內尋找得到。

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不過直播過程中，軒仔卻不斷大放笑彈。為應付今次直播，軒仔本來準備好適當器材，卻因技術故障，令畫面上出現一條條直線，網民笑指軒仔在「垂簾聽政」。其後在播放《俏郎君》時，未吃晚飯的軒仔突然在鏡頭前拿起飯盒，用約4分鐘時間將飯盒吃完，又在《重頭開始》期間穿起珠仔。而在《懷舊情人》時，他形容自己改用一個較為年輕的唱法，希望與歌迷重拾青春，而粉絲亦馬上為偶像改名為「張濤」、「張B」，又稱自己為「軟糖」。

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