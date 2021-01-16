【十大中文金曲】一文看盡完整得獎名單　周柏豪封王兼攞金曲獎

撰文：劉傳謙
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《第43屆十大中文金曲》今年繼續取消舉行實體頒獎典禮及音樂會，並以特備節目形式公布得獎名單，今年最大亮點在於獎項經改革後，歌手獎項將統一頒發金、銀、銅獎。現在為大家盤點全數30個獎項的得主。
全球華人至尊金曲獎：
莫文蔚《呼吸有害》
十大中文金曲獎：
Dear Jane《銀河修理員》、周柏豪《劫後餘生》、方皓玟《All We Have Is Now》、胡鴻鈞《凡人不懂愛》、陳柏宇《感情這回事》、泳兒《溝渠暢泳》、林家謙《一人之境》、許靖韻《別為我好》、麥浚龍（feat.黎明）《忘記和記》、莫文蔚《呼吸有害》
十大中文金曲國語歌曲獎：
周杰倫《我是如此相信》
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十大中文金曲男歌手獎
金獎：周柏豪
銀獎：許廷鏗
銅獎：姜濤
十大中文金曲女歌手獎
金獎：Gin Lee李幸倪
銀獎：鄭欣宜
銅獎：AGA江海迦
十大中文金曲樂隊/組合獎
金獎：RubberBand
銀獎：Dear Jane
銅獎：ToNick
十大中文金曲 CASH 創作歌手獎
金獎：馮允謙
銀獎：陳蕾
銅獎：Serrini
十大中文金曲新人獎
金獎：Anson Lo盧瀚霆
銀獎：Thor駱振偉
銅獎：Jer柳應廷
十大中文金曲最佳中文唱片獎
男歌手：許廷鏗《拾》
女歌手：G.E.M.鄧紫棋《摩天動物園》
樂隊/組合：小塵埃《little by little》