【十大中文金曲】一文看盡完整得獎名單　周柏豪封王兼攞金曲獎

《第43屆十大中文金曲》今年繼續取消舉行實體頒獎典禮及音樂會,並以特備節目形式公布得獎名單,今年最大亮點在於獎項經改革後,歌手獎項將統一頒發金、銀、銅獎。現在為大家盤點全數30個獎項的得主。

全球華人至尊金曲獎:

莫文蔚《呼吸有害》

十大中文金曲獎:

Dear Jane《銀河修理員》、周柏豪《劫後餘生》、方皓玟《All We Have Is Now》、胡鴻鈞《凡人不懂愛》、陳柏宇《感情這回事》、泳兒《溝渠暢泳》、林家謙《一人之境》、許靖韻《別為我好》、麥浚龍(feat.黎明)《忘記和記》、莫文蔚《呼吸有害》

十大中文金曲國語歌曲獎:

周杰倫《我是如此相信》

十大中文金曲男歌手獎

金獎:周柏豪

銀獎:許廷鏗

銅獎:姜濤

十大中文金曲女歌手獎

金獎:Gin Lee李幸倪

銀獎:鄭欣宜

銅獎:AGA江海迦

十大中文金曲樂隊/組合獎

金獎:RubberBand

銀獎:Dear Jane

銅獎:ToNick

十大中文金曲 CASH 創作歌手獎

金獎:馮允謙

銀獎:陳蕾

銅獎:Serrini

十大中文金曲新人獎

金獎:Anson Lo盧瀚霆

銀獎:Thor駱振偉

銅獎:Jer柳應廷

十大中文金曲最佳中文唱片獎

男歌手:許廷鏗《拾》

女歌手:G.E.M.鄧紫棋《摩天動物園》

樂隊/組合:小塵埃《little by little》