勁歌金曲2020︱胡鴻鈞首奪歌王驚空歡喜一場：仲想搞清楚係咪真

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》昨晚（17/1）完滿結束，胡鴻鈞（Hubert）獨攬5個獎項，包括首次贏得「最受歡迎男歌星」。提到當主持人宣布獎項由自己及周柏豪共同奪得時，Hubert以為他們讀錯名字，空歡喜一場：「我同柏豪都坐咗好耐，冇起身，要確保係冇搞錯到，當主持人第二次讀出我哋嘅名字先確認到。」

Hubert同周柏豪齊齊奪得「最受歡迎男歌星」，當時以為主持讀錯名。（葉志明攝）

與過往天王巨星相比，Hubert自覺離「最受歡迎男歌星」實在太遠，加上這次是首度由兩位歌手瓜分歌王寶座，他坦言最初腦海一片空白：「由於真係太冇諗過嘅關係，我嗰陣係有少少分咗神，仲係想搞清楚係咪真，然後上到台，開始清醒返，就開始講得獎感受。」

勁歌金曲2020︱莫文蔚《呼吸有害》奪金曲金 一文睇晒足本賽果

勁歌金曲2020︱38年來首次！ 周柏豪胡鴻鈞同奪最受歡迎男歌星

勁歌金曲2020︱菊梓喬三奪最受歡迎女歌星 贏6獎稱霸感謝妹妹

勁歌金曲2020︱女歌手禦寒夠密實 連詩雅騷長腿王君馨性感熱舞

勁歌金曲2020︱BOP天堂鳥頭炮出場 「最佳男配角」白彪驚喜亮相

勁歌金曲2020︱譚嘉儀未成獲獎大熱門 靠黑色吊帶小性感晚裝取勝

勁歌金曲2020︱雙料視帝王浩信再上台 勇奪「人氣王大獎」超驚喜

Hubert今年得到5個獎，是男歌手之冠。（葉志明攝）

Hubert於2020年推出的新專輯中，其中一半由自己作曲，令他成為「最佳創作歌手金獎」得主之一，他在其他頒獎禮上亦有斬獲，他感到相當滿意：「心情都係戰戰兢兢嘅，好驚大家對自己創作嘅作品唔係好喜歡，但係真係好多謝樂迷畀咗咁大支強心針我，鼓勵我繼續寫多啲好嘅歌。」他期待2021年會有更多新突破，意指將向唱作人放向發展，新專輯將挑戰包辦全碟作曲？Hubert解釋：「我唔會話有一個限制畀自己。當然我都有自己嘅創作，但係唔會局限自己一定要寫晒所有歌曲，好期望可以同唔同嘅音樂人合作，擴闊我音樂嘅視野。」

Hubert與星夢娛樂行政總裁何哲圖合照。（葉志明攝）