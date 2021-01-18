勁歌金曲2020︱林家謙連奪兩獎　對上年表現收貨：有啲獎超出所想

《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》在昨晚（17/1）完滿結束，林家謙贏得「最佳唱作歌手金獎」，並憑《一人之境》奪得「最佳原創歌曲金獎」。他對2020年成績相當滿意：「有啲獎項其實係超出我所想嘅，特別係歌手類別嘅獎項，始終自己係幕後作曲出身，有時候唱歌嘅信心唔夠作曲多，當我喺唱歌領域上面有獎項嘅肯定，都係一支強心針。」

林家謙連奪兩獎。（葉志明攝）

談到大熱作《一人之境》，雖然在勁歌及港台奪獎，但在新城及商台飲恨，不過家謙仍喜見歌曲在網上點擊率高：「始終每個頒獎禮都有自己嘅準則，例如有啲係DJ鍾意嘅，但係外面串流平台嘅就係民眾最鍾意嘅，所以按唔同標準有唔同嘅獎係好正常。《一人之境》喺好多樂迷嘅心目中係好好嘅作品，其實就已經好夠。」雖然他今年有四首歌入圍《勁歌》，但自己卻無緣角逐「最受歡迎男歌星」，他笑指：「可能佢當我女歌手呱？我冇乜點留意，可能係打漏咗？其實冇乜所謂啦！」

林家謙直言作品得到樂迷迴響最重要。（梁碧玲攝）

家謙是近年冒氣的樂壇新血之一，2021年在樂壇頒獎禮更是收穫豐富，被問到會否擔心來年成績不升反跌，他指自己從來不以獎項界定當年表現：「其實滿足感係來自於樂迷嘅反應，至於頒獎禮上面一啲獎項嘅肯定，我放得好輕，因為放得重嘅時候就容易有落差，例如我計住下年少咗兩個獎，咁我咪要好唔開心？所以我盡量將佢放輕啲，咁對自己心態都會好啲。」雖然近日不時亮相於幕前，但他依然嚮往過往不被大部份人認出的日子：「如果真係變咗一個明星咁，我會好驚。」

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