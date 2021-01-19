陳健安新碟封面玩鬼口水　唔介意歌迷幫專輯玩食字改名「未GGG」

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-19 15:00

陳健安（On仔）個人第二張專輯《未知之知》，早前已經推出數位版，實體碟則在今日（19/1）正式推出。封面除了出現一個他的倒模面具外，更會加入孩童玩意「鬼口水」。On仔解釋：「唱片封套的概念好特別，今次我要求比較顏色豐富一啲，繽紛同多一啲色彩，冇諗過攝影師可以將『鬼口水』拍得咁靚，大家小時候可能都有玩過，好似拉麵咁拉吓拉吓。另外重有我個倒模面具啦，想知道似唔似我就要買張唱片嚟睇吓。」

早前On仔製作面部倒模時，造模師馬上將粉紅色的泥槳倒在On仔的臉上，連鼻孔亦慢慢被封，他只能含著兩條幼小吸管，一邊呼吸一邊發出哼聲，幸好歷時只花約十分鐘，On仔大呼有死過翻生感覺：「我剛才真係有啲驚，好彩有同事陪我傾計又有音樂聽。以前完全冇咁嘅經驗，最接近嘅感覺應該係之前做面部護理療程，雖然成個過程塊面都涼浸浸，但因為鼻孔都封住，所以我剛才真係有恐懼感，心跳有加速，特別係鼻孔被封住之後，驚冇辦法呼吸，有接近死亡嘅感覺，不過而家我重生啦，死過翻生。」

+ 4 + 4 + 4

要讀好新碟名稱《未知之知》確實有難度，就連歌迷都笑指要將碟名改讀成「未GGG」。On仔對此毫不介意，又指歌迷有創意：「呢張唱片個名比較特別，其實係一個旅程來的，面對未知你可以有好多唔同心態，你可以恐懼，但亦可以好似背包客咁，對未來發生嘅充滿好奇。呢幾年我有好多決定，靈感係來自夢境，在真實世界中用行為對夢境作出回應。唔知點解我發夢成日見到好多動物，所以創作總監特別搵晒啲動物嚟陪我影相。」他又指自己有更多時間在家工作，期間亦學會編曲等幕後知識。