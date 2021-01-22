P1X3L郊外拍攝出道作MV　烈日下跳舞Phoebus最大汗不停溶妝

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-22 00:15

環球唱片在疫情下選擇逆市而行，於2021年推出4組新人單位，包括與ViuTV攜首合作力捧的跳唱組合P1X3L（讀音Pixel）。他們的首支派台歌《Braceless》在今日（22/1）面世，於各大串流平台上架，MV亦會有傍晚6時首播。此曲表達不願跟隨世界上一套既定的審美觀，堅持自己的性格，將別人眼中有點「礙眼」的特徵變成自己的優點。

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P1X3L今日推出新歌《Braceless》。

新歌製作班底可以「巨星級」來形容，除了由林寶填詞外，更邀得Jerald（陳哲廬）監製，並與徐繼宗聯手作曲。不過Jerald目前在加拿大，因此需要透過視像會議形式溝通和錄音，情況猶如舒文為容祖兒監製《東京人壽》。

Jerald出山為P1X3L做監製。（視覺中國）

P1X3L的出道MV安排在郊外拍攝，被植物包圍的他們坦言，完全沒有想像過在這樣的環境下可以搭建不同場景。他們特地為此MV排舞，加上拍攝當日的多層次造型，在陽光下跳舞流汗兼溶妝，特別是Phoebus最為大汗，他表示辛苦化妝師不斷幫忙補妝。對於首個MV，P1X3L十分滿意，希望陸續有來，可以推出更多音樂作品給大家認識。