【專訪】Mike曾比特獲Eric Kwok指點搣甩震音：初頭仲多過李克勤

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-24 21:47

剛踏入2021年，已經有不少新人宣布加入樂壇，包括今年加入環球唱片的曾比特（Mike）。阿Mike本來一心專注歌唱教學及幕後工作，機緣巧合下圓夢成為歌手，他直言非常雀躍，又指這個機會來得太突然：「其實我當時嘅初心只不過係幫下手唱Demo，或者跟老師學習下音樂，我已經好心滿意足。」 Mike口中提到的「老師」，正是歌唱比賽中的導師Eric Kwok（郭偉亮），他不但擔任Mike的推薦人，更親自為愛徒出道作《我不如》作曲及監製。不過令Eric開腔讚賞的一幕，卻是Mike帶病上陣導致表現失準的關鍵一戰。 撰文：劉傳謙 攝影：陳順禎

Eric Kwok不但為Mike新歌《我不如》作曲及監製，更與劉翁一起執導MV，可見他相當重視這位新人。（資料圖片）

帶重病參賽後瞓足三日

話說兩年前他參加《全民造星II》，其中一輪錄影，關乎Mike能否躋身總決賽，當時應付比賽之外，又要兼顧音響技術人員工作，早上工作過後要與隊友會合一起排練，休息時間嚴重不足：「嗰陣排到四、五點，返屋企瞓一陣之後就要起身，八點返工，試過最盡淨係瞓得一個鐘。但係我都冇辦法，休息得好唔夠，但係最估唔到係比賽嗰日先嚟病。」原來Mike當時扁桃腺嚴重發炎，雖然比賽播出當日得到Eric開腔平反，但他仍選擇接受評判批評，亦開始意識到休息的重要性。

Eric在比賽播出當晚為Mike平反，可見他對這位愛徒相當著緊。（Eric Kwok Instagram截圖）

在醫生建議下，Mike休養達一個月，才能回復最佳狀態：「完咗嗰日比賽大家去咗食飯，但係我飯都冇去食，第一時間就返屋企瞓，足足喺屋企瞓咗三日先可以叫做活動自如，之後調理咗一個月先好返。（嗰三日完全冇離開張床？）可以話係瞓足三日，起身食藥之後就再瞓過，因為真係好嚴重，醫生話好大件事。」

Mike為比賽去到盡，但在緊要關頭患重病，令他意識到要有足夠休息，才能維持最佳狀態。（陳順禎攝）

初見老闆太緊張 Eric Kwok兼任代言人

雖然訪問期間與記者對答自如，但Mike直認交談一直是他最致命的弱點。他記起當時與老闆Duncan初次見面，雖然二人與Eric在酒吧會面，但他緊張得完全說不出話：「我成個人僵硬咗，坐咗喺度，唔係好夠膽講嘢。基本上Eric Sir（Mike對Eric Kwok的稱呼）係代我發言，緊張到淨係識得講『係』，講嘢都卡住晒，成個人震晒，當時啲問題都冇依家答得咁流暢，要佢幫我補充好多嘢。」

在訪問中變得如此健談，Mike坦言最初下過不少苦工，例如在訪問前會列出數十條問題，讓自己提前適應與對方交談時的情況。（陳順禎攝）

試音唔唱英文歌：做歌手廣東歌走唔甩

與老闆見面後，下一步便是試音。Mike準備了四首廣東歌，希望在錄音室中展示自己在比賽以外的另一面：「佢冇講明係要唱廣東歌，不過我覺得自己喺比賽上面主要係唱英文歌，因為我真係由細到大都好鍾意聽，尤其是一啲比較Rock（搖滾）同埋Funk（放克）嘅歌。但係今次係要去環球面試，如果真係要成為一個歌手，基本上廣東歌一定走唔甩，所以我就要畀佢哋知道我唱廣東歌嘅效果，究竟佢哋滿唔滿意呢？」

雖然最擅長的是英文歌，但為展示自己同樣能應付廣東歌，Mike決定在試音時選擇陳奕迅《Allegro, Opus 3.3 am》、側田《Kong》、張敬軒《P.S. I Love You》及古巨基《大雄》。（陳順禎攝）

當時選擇的歌曲雖然風格不一，但它們都是慘情歌，恰巧的是，公司已經給他一個明確定位：慘情歌王子。不過Mike不認為公司早在試音時已經有意營造這個形象：「比賽之後我覺得自己駕馭到嘅嘢多咗好多，想畀大家睇到Mike除咗唱慢歌，都可以唱到好多快歌、好多Rock、好多Funk，呢一首慢歌我自己都好鍾意，希望之後就可以見到唔同種類嘅自己。」

雖然公司有意將自己打造成慘情歌王子，但Mike認為自己能應付不同類型及題材的歌曲。（陳順禎攝）

自覺「唔靚仔」先係優勢

距離歌唱比賽結束已經超過一年，Mike在這段空窗期除了試音外，亦趁機改善自己形象。他自認從比賽開始至今，大家一直都覺得自己不夠型格，但他認為這個標籤正是一個優勢，加上頭上的爆炸頭，令他瞬間找到自己入屋的形象：「唔靚仔都好，因為大家唔會將焦點放喺我個樣身上。好開心大家都好鍾意呢個髮型，同埋佢哋反而專注喺自己平時點樣襯托呢個形象，無論係著衫定係減肥，但係就唔會刻意話『Mike好唔靚仔喎』，因為呢個標籤已經係由第一集開始就有。」

Mike笑指自己一直被指「唔靚仔」，認為這個標籤反而是一種優勢。（陳順禎攝）

被下令搣甩震音：多過李克勤

相信Eric在電視上的形象，大家都已經看過，亦相當好奇他在錄音室會否變成另一個人。Mike憶起當時與Eric在雅旺錄音室（Avon Recording Studios）錄音，除了一貫休閒的作風，在工作時亦相當認真，除了在咬字、音色上提出不少意見，更下令Mike要改善一直以來的壞習慣。

「我錄完音之後發覺自己都幾多震音，（有冇人話過你唱歌似李克勤？）初頭直頭係多過李克勤，有好多微細嘅小抖音喺度。Eric好語重心長咁同我講『呢啲小抖音唱Live係可以嘅，但係如果喺錄音室上面唱就太多啦，當不停重複咁聽百幾次嘅時候，呢首歌就會令人覺得煩㗎啦。』當時先知呢啲嘢要控制好，類似係呢啲小細節，Eric Sir都教咗我好多。」

Eric Kwok認為Mike太多震音，更指：「呢啲小抖音唱Live係可以嘅，但係如果喺錄音室上面唱就太多啦，當不停重複咁聽百幾次嘅時候，呢首歌就會令人覺得煩㗎啦。」（資料圖片）

歌詞勾起情傷：唱唱下會眼濕濕

《我不如》背後盛載著Mike的悲情史，談起一段告白失敗的經歷，他仍歷歷在目：「細細個同一個女孩子比較親密啲，會兩個人一齊去街、睇戲，過馬路嗰陣會不經意咁拖住佢。有呢啲比較親密嘅行為出現，嗰陣以為自己應該追到啦，咁就向佢表白，點知女仔同我講可以做好好嘅朋友。嗰陣都好唔開心，無論你同嗰個女仔嘅關係幾咁親密都好，可能係以貌取人，可能當刻會諗自己係咪真係做得未夠好。」

《我不如》勾起Mike的情傷。（資料圖片）

Mike直言這是心中難以磨滅的刺，所以看到歌詞後，他不禁勾起這段經歷，錄音時更差點忍不住淚水：「唱嘅時候都諗起好多呢段時間嘅畫面，覺得呢份歌詞同我自己嘅經歷有啲相似。真係試過唱唱下會有啲眼濕濕，但係喊嘅話就唱唔到落去，所以都要忍住。」

最想出實體碟：一年比一年難

談起新人年的目標，Mike希望疫情盡快消散，希望在舞台上與歌迷見面，並透過其他新歌展現不同面向的自己。與此同時，他亦希望能製作一張屬於自己的實體大碟：「出實體碟嘅難度係一年比一年困難，呢個係我希望可以做到嘅其中一件事，對自己嚟講係一種成就同交代。」

他認為在目前的大環境下，樂迷欣賞一張專輯所花的時間愈來愈少，變相令不同唱片公司更傾向製作單曲，令Sidetracks在近年變得更罕有。他談到近日張敬軒推出的大碟《The Brightest Darkness》，直言相當佩服：「未聽入面啲歌已經覺得好驚訝，呢個時候竟然仲有人有呢個心血創作一張大碟，仲要有17首新歌。本身我都好鍾意張敬軒啲歌，覺得入面嘅歌都好有質素，覺得佢好犀利，當刻亦成為咗我奮鬥嘅目標之一。」

Mike認為在音樂市場趨勢下，製作大碟一年比一年困難，因此近年甚少作品可以界定為「Sidetrack」。（陳順禎攝）

Mike將在星期六（30/1）晚上8-9時舉行的《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》亮相，屆時歌迷可以透過《香港01》網站、「香港01」、「01娛樂」及「01眾樂迷」Facebook專頁欣賞直播，歌迷記得留意！

《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》 Gin Lee獻聲送暖