ViuTV宣布4月舉行樂壇頒獎禮　公信力成疑去年9月有前科

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-27 22:15

上年ViuTV音樂節目《Chill Club》推出「Chill Club推介榜」，而在節目巡禮中亦透露有意舉行頒獎禮，由榜內冠軍歌角逐獎項。最近節目宣布，今年4月將舉行「Chill Club推介榜年度推介20/21」，根據上年5月31日至今年2月28日的推介榜成績，決出各大歌曲、歌手、新人等獎項。雖然華納、環球等大唱片公司都會派歌手參加，但部份網民一直質疑，有關公信力及透明度的問題，至今仍未解決。

ViuTV一如樂迷所願舉行樂壇頒獎禮，但自推介榜成立以來，公信力問題一直存在，但始終未有解決方法。（資料圖片）

雖然今年《勁歌金曲頒獎典禮》收視回升，但近年的討論度依舊不如其他電台頒獎禮，最大原因在於無綫在7年前成立星夢娛樂後，歷屆大獎一直由自家歌手獨攬，公信力備受質疑。而ViuTV情況類似，旗下亦有唱片公司大國文化，即使其他唱片公司同樣有份競逐，但由於推介榜由節目工作人員投票決出排名，因此當推介榜由旗下歌手贏得冠軍歌後，討論區中就不時出現有關公信力的爭議。

《Chill Club》舉行樂壇頒獎禮，難免令人想像到TVB在擁有星夢娛樂情況下舉辦勁歌頒獎禮，因為ViuTV旗下亦有唱片公司大國文化，包括MIRROR、ERROR及駱振偉等歌手，並與環球旗下的組合P1X3L有藝人合約。如果最後由旗下歌手做大贏家，觀感上就與近年的勁歌頒獎禮相近。（資料圖片）

例如在上年第38周的冠軍由旗下藝人駱振偉（Thor）的《成熟·不了》贏得時，由於歌曲由節目樂手班底一手打造，加上Thor亦是節目主持，因此網民直斥推介榜公信力幾乎一鋪清袋，更留言大鬧：「造馬造到出晒面，冇晒公信力！」、「Out馮允謙、冠Thor，好肉酸。」、「今晚之後佢再冇資格做第四個台！」不過駱振偉於早前舉行的「第43屆十大中文金曲」裏獲得最有前途新人獎銀獎，港台此舉正好間接為ViuTV平反。

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Thor在第38周奪得推介榜冠軍，加上同一個星期馮允謙的《地球來的人》落榜，因此引來不少網民直斥公信力一鋪清袋。（資料圖片）

結果出爐後，網民紛紛留下負評。（ViuTV Facebook截圖）

不論沿用目前由工作人員投票的安排，或是一如節目巡禮時所述，由全民投票結果作準，若然最後依然由旗下藝人，和曾亮相其他節目的歌手囊括獎項，在樂迷眼中，偏幫親生仔的觀感不會比TVB少，獎項揭盅後恐怕失望而回。就頒獎禮公信力及評審準則一事，記者曾向《Chill Club》監製葉子文查詢，惟對方暫未回覆。