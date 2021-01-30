孫燕姿凌晨突推新歌《餘額》　隔19年再推全曲詞創作

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-30 22:42

天后孫燕姿喺1月29日凌晨，毫無先兆下發表新歌《餘額》，封面由新加坡時尚攝影師Stefan Khoo掌鏡。（IG：@stefsunyanzi）

華語樂壇天后孫燕姿喺1月29日凌晨，毫無先兆下發表新歌《餘額》，令歌迷們相當興奮。呢首歌人佢19年前《Start》自選集中嘅《Someone》後，久違詞曲全創作，佢留言表示：「這是我隔了很久寫了詞跟曲，還有黃婷老師一起，希望大家會喜歡。」

孫燕姿相隔19年再度親自創作曲詞，打造新歌《餘額》。（IG：@stefsunyanzi）

原本孫燕姿去年想到世界各地與粉絲慶祝出道20周年，因為疫情關係停滯亦令佢她有新體悟，其中歌詞「我沒有說多久沒想你，我害怕說後會想你」，讓人聽了揪心，佢表示：「沒有刻意要讓這首歌悲傷，是一種淡淡的抒發！想要帶出的是一個滿溢無法負荷的感覺，勝於失去或者殘缺，希望讓聽到的人，可以發現，再次整理，然後，繼續move on！那麼久沒有寫歌，突然想在這個時候哼哼唱唱！翻了一下各種回憶錄，新歌《餘額》就出來了。也許是一種情感抒發？沒有感傷，沒有傷感。就慶倖自己還是有餘額地前進，希望你們也喜歡它。致美好的。⠀」