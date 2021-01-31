Gin Lee為音樂會揀歌頭痛　透露新碟挑戰全新曲風：唔唱抒情歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-31 00:30

Gin Lee（李幸倪）昨晚（30/1）在《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》壓軸登場，不但送上兩首慢歌《開燈·熄燈》和《美男子與香煙》，更與同場的師弟妹陳凱詠（Jace）、石山街和曾比特（Mike）合唱快歌《喘息空間》。

足本重溫︱Gin Lee與環球群星獻唱為市民打氣：過去一年好唔容易

世紀疫症下，「01心意」與香港環球唱片合作，於1月30日（星期六）晚上8時至9時30分舉行《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》，演出單位分別有Gin Lee、石山街（右一及右二）、陳凱詠與曾比特（Mike，左二）。（葉志明攝）

她在表演後接受《香港01》訪問時指，這次是2021年第一次與樂迷見面，在疫情下非常珍惜這次隔空與歌迷互動的機會，又認為今次音樂會別具意義：「我哋都幫緊唔同嘅機構籌款，除咗可以見到大家，帶啲歡樂畀大家，亦都可以幫到有需要嘅人籌款。」

Gin Lee透露，今次在選歌上陷入兩難，在決定要演唱《開燈·熄燈》後，她無法從《幸福門》和《美男子與香煙》中二選一，因此在Instagram交給網民投票決定，但結果居然是兩首歌各佔一半，令Gin相當頭痛：「原來唔單止我揀唔到，就連啲歌迷都揀唔到，最後又要將揀歌嘅責任交返畀自己。我最後就決定唱《美男子與香煙》，因為之前（表演）比較少唱。」

Gin Lee透露，自己和樂迷都無法從《美男子與香煙》和《幸福門》中二選一。（葉志明攝）

談到最後與師弟妹合唱，Gin Lee大讚三個音樂單位的作品相當具個人特色：「石山街好多電子嘢，好型，近年係比較少呢啲嘢；Mike嘅新歌好好聽，我好鍾意佢唱歌，把聲好有質感，絕對會成為唱家班；Jace大家都好認識，呢兩年好多歌大家都喜歡。希望佢哋繼續加油，因為樂壇需要好多新血。」被問到最看好哪位新人發展時，Gin指：「我又唔係評判，點可能講睇好唔睇好呢？」

Gin Lee大讚師弟妹作品相當具個人特色。（葉志明攝）

Gin Lee透露，目前已經籌備新廣東專輯，當中作品曲風與過往不一樣，希望為樂迷帶來驚喜：「（新曲風）好型嘅，自己都好少唱嘅，但係聽眾肯定會改變對我嘅印象，過去我係比較多抒情歌，但係今次就唔唱抒情歌，係節奏感比較強嘅，自己都好期待。」