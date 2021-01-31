陳凱詠與樂壇新人石山街合唱　大讚對方有才華：畀佢哋嘅歌洗咗腦

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-31 02:00

陳凱詠（Jace）昨晚（30/1）在《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》登場，當晚她兩度與今年新人合作，先與師弟曾比特（Mike）合唱《隔離》，在送上新歌《虛擬人與我》後，再與新晉組合石山街合唱《Man Down》，流程安排相當有心思。

足本重溫︱Gin Lee與環球群星獻唱為市民打氣：過去一年好唔容易

世紀疫症下，「01心意」與香港環球唱片合作，於1月30日（星期六）晚上8時至9時30分舉行《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》，演出單位分別有Gin Lee、石山街（右一及右二）、陳凱詠與曾比特（Mike，左二）。（葉志明攝）

Jace在演唱會後接受《香港01》訪問，她直言師弟妹的音樂作品相當具個人風格，在綵排時已經覺得百聽不厭：「Mike係一個好可愛嘅大男生，爆炸頭可愛至於，性格都幾得意，不過佢唱起歌都幾慘情，好好聽；石山街係非常有才華，我本身都有同佢哋合作過，我完全畀佢哋嘅《暗戀家》洗咗腦，好弊！（鍾意邊個多啲？）點揀呀？『小朋友才作選擇』，我全部都要晒！」

Jace認為今日的演唱會具新鮮感，因為合唱《隔離》的拍檔變為Mike，加上與過去鋼琴伴奏版不同，這次亦是首次演繹原版《隔離人與我》。（葉志明攝）

Jace早前為新歌《虛擬人與我》拍攝街訪，探討一般市民在網絡上認識另一半的經過與結果，被問到自己有否試過在網上認識另一半時，她直言自己相當老土：「我係好傳統，又怕羞，又守舊嘅人，所以網上識人呢啲咁大膽嘅嘢……其實都唔係大膽嘅，係好普遍，但係我真係冇試過。如果我要試嘅話，我會直接同AI（人工智能）戀愛，唔好再係網上識人咁簡單。係要畀錢買個程式，但係AI應該會知道晒你嘅心意。」