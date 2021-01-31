曾比特為與陳凱詠合唱秘密加操　因緊張冇享受演出：好少會打頭陣

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-31 03:30

2021年樂壇新人曾比特（Mike）昨晚在（30/1）在《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》打頭陣出場，除了演繹《必殺技》、《Just The Way You Are》及出道作《我不如》外，更與師姐陳凱詠（Jace）合唱《隔離》。他直言當晚相當緊張：「綵排嗰陣覺得冇乜嘢，都係自己鍾意嘅歌，亦都成日唱到，以為會駕馭到，點知到真正演出嗰陣就好緊張，行出去嗰下個人都怯，加上自己好少會打頭陣唱歌同講嘢，所以真係好緊張。」

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世紀疫症下，「01心意」與香港環球唱片合作，於1月30日（星期六）晚上8時至9時30分舉行《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》，演出單位分別有Gin Lee、石山街（右一及右二）、陳凱詠與曾比特（Mike，左二）。（葉志明攝）

當晚是Mike出道以來首次演出，他坦言因過度緊張而令自己無法享受舞台：「因為係第一次演出，多多少少都會同自己講，要講所有嘢做得完美啲，但係正正因為呢份期望或者要求，令到自己喺個台度好似呆咗，變相因為自己嘅緊張冇咁享受呢場演出。」

Mike認為自己因為緊張而沒有享受舞台。（葉志明攝）

記者提早約半小時到達現場，發現Mike在綵排以外的時間都會哼起《隔離》，他解釋過往表演或參賽前都會不停重複練習，務求上台前做足充分準備，又指：「自己合唱嘅經驗比較少，當我知道要合唱呢首歌嘅時候，我就覺得要將呢件事做得好啲，所以當大家食緊飯嘅時候，我都不停聽、不停練呢首歌嘅和音，希望同佢合唱嗰陣做得好啲。」