曾比特為與陳凱詠合唱秘密加操　因緊張冇享受演出：好少會打頭陣

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-01-31 03:30

2021年樂壇新人曾比特(Mike)昨晚在(30/1)在《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》打頭陣出場,除了演繹《必殺技》、《Just The Way You Are》及出道作《我不如》外,更與師姐陳凱詠(Jace)合唱《隔離》。他直言當晚相當緊張:「綵排嗰陣覺得冇乜嘢,都係自己鍾意嘅歌,亦都成日唱到,以為會駕馭到,點知到真正演出嗰陣就好緊張,行出去嗰下個人都怯,加上自己好少會打頭陣唱歌同講嘢,所以真係好緊張。」

世紀疫症下,「01心意」與香港環球唱片合作,於1月30日(星期六)晚上8時至9時30分舉行《香港環球唱片 ╳ 01心意慈善Music Live》,演出單位分別有Gin Lee、石山街(右一及右二)、陳凱詠與曾比特(Mike,左二)。(葉志明攝)

當晚是Mike出道以來首次演出,他坦言因過度緊張而令自己無法享受舞台:「因為係第一次演出,多多少少都會同自己講,要講所有嘢做得完美啲,但係正正因為呢份期望或者要求,令到自己喺個台度好似呆咗,變相因為自己嘅緊張冇咁享受呢場演出。」

Mike認為自己因為緊張而沒有享受舞台。(葉志明攝)

記者提早約半小時到達現場,發現Mike在綵排以外的時間都會哼起《隔離》,他解釋過往表演或參賽前都會不停重複練習,務求上台前做足充分準備,又指:「自己合唱嘅經驗比較少,當我知道要合唱呢首歌嘅時候,我就覺得要將呢件事做得好啲,所以當大家食緊飯嘅時候,我都不停聽、不停練呢首歌嘅和音,希望同佢合唱嗰陣做得好啲。」