菊梓喬加盟星夢3年首推非劇集歌　網民讚《沒完沒了》歌詞貼地

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-04 19:20

談起HANA菊梓喬，很多人都會想起不少無綫（TVB）劇集歌，自2017年加盟星夢娛樂以來，她已為不少劇集唱主題曲，亦令樂迷好奇，究竟HANA何時才會再度推出非劇集歌曲？沒想到，她在2021年的第一首派台作《沒完沒了》，正是一首非劇集歌曲。

HANA加盟星夢後，連續三年贏得TVB「最受歡迎女歌星」，不過發展方向已經離出道時標榜的唱作歌手愈走愈遠。（資料圖片）

HANA在2016年初出道時已為其中兩首歌《傻瓜裡的童話》和《七歲》親自作曲，並以唱作歌手方向發展。翌年加盟星夢娛樂，在公司安排下，HANA透過不少劇集歌曲，開始被電視觀眾賞識。不過，正因幾乎全部派台歌都是劇集歌或翻唱歌，實力不但被受部份網民質疑，更開始離唱作歌手的方向愈走愈遠，而上一首創作作品，已經是兩年前劇集《棟仁的時光》片尾曲《回到以前》。

近年HANA幾乎沒有創作作品，而《沒完沒了》不但是她自加盟星夢以來第二首創作作品，更是首支派台的非劇集歌曲。（菊梓喬Facebook圖片）

《沒完沒了》不但是新碟《不能放手》內唯一自家創作歌曲，更是HANA自從加入星夢以來，第一首派台的非劇集歌曲。新歌在旋律上重拾初出道時的特色，風格與以往在電視機前所聽到的作品不一樣，新歌MV更邀請妹妹亮相，成為一大亮點。

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MV推出已有一個月，雖然至今只得9.3萬人觀看，比一個星期前推出，JW王灝兒所唱的劇集《陀槍師姐2021》主題曲《我不想別離》的12萬低，但不少網民留言大讚歌詞貼地，更希望HANA及後要保持相同水準。相信推出更多唱作歌曲，將會是不少樂迷在2021年對她的期望。