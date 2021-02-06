【音樂永續】鄭世豪冇酬勞照唱　李日朗指幫助不大：鼓勵成份居多

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-06 16:00

疫情下影視娛樂事業成為重災區，本地音樂工作者亦經歷過零收入的日子，國際唱片業協會（香港會）（即IFPI）為振興業界，在「創意香港」贊助，香港音像聯盟（HKRIA）和香港音樂出版人協會（MPA）全力支持下，推出「音樂永續2020」計劃，邀請98組歌手和樂隊，從過去40年來銷量曾獲白金唱片或金唱片的專輯、合共7000多首單曲裏，挑選出來，重新編曲兼重新演繹，製成113首新版歌曲，並安排於近日至農曆新年之前陸續推出。 根據計劃的條款及細則，計劃最高補貼額是合符資格製作總費用的90%或港幣61,200元，以較低者為準，金額雖然與一般歌曲製作所用的金額相若，但計劃只針對樂手、混音師、編曲、監製等專業音樂人員。有份參加計劃的鄭世豪和李日朗接受《香港01》訪問時都認為，計劃對樂手所收到的酬金幫助不大。

若然歌手身兼歌曲唯一編曲人，才可符合資格列入專業音樂製作人員名單。例如林家謙的《拋物線》由自己編曲、監製，即符合資格取得資助。（資料圖片）

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條款列明，專業音樂製作人員包括一名監製、一名編曲、樂手、和音、錄音師和母帶工程師，又指除非歌手擔任歌曲唯一編曲人，被列入從業人員，否則不可算作專業音樂製作人員，意味歌手無法得到資助，變相不收酬勞獻唱。

李日朗這次應唱片公司邀請參與計劃，他認為計劃對樂手及自己而言，實質幫助不大。（資料圖片）

李日朗今次應環星娛樂邀請參與計劃，並翻唱鄭秀文（Sammi）《交換溫柔》。他明白計劃在於幫助幕後音樂人，但認為計劃對他們幫助有限：「感覺似係過年一齊聚埋，一齊做下歌，我會覺得呢個計劃係鼓勵成份多啲，但係你問我係咪真係會幫到啲樂手呢？我覺得唔會幫到太多。」他近年在電影圈發展，不過在疫情下收入大減，直言：「我都唔記得有收入呢兩個字，上年開始有九成時間都係靠積蓄，希望今年會好啲啦，如果唔係都要再諗辦法。」

鄭世豪在公司安排下推出兩首翻唱歌，他指自己過去一年多已經沒有歌手演出相關的收入。（資料圖片）

而鄭世豪一口氣翻唱兩首Sammi經典作《如何掉眼淚》和《親密關係》，雖然知道歌手無法在計劃中得到資助，但仍樂見一眾幕後音樂人有工開：「我冇特登同佢哋傾過，但係大家都知道咗音樂嘅，尤其是一班樂手，大家近排都冇演出，都唔會有收入。其實我自己有成年都冇咗過一啲有收入嘅演唱，好彩依家仲有一啲演員嘅工作。」

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