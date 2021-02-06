馮允謙柳應廷下周舉辦二人音樂會　帶樂迷穿梭黑白音樂世界

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-06 21:00

馮允謙（Jay）與柳應廷（Jer）上年均在多個樂壇頒獎禮取得好成績，兩人即將於下周二（9/2）聯手舉辦《Jay Fung & Jer In Two Sided》線上音樂會，兩位曲風截然不同的歌手會擦出什麼火花令人引頸以待。

馮允謙（Jay）與柳應廷（Jer）將於下周二（9/2）聯手舉辦《Jay Fung & Jer In Two Sided》線上音樂會。

同為歌唱比賽出身的Jay和Jer去年在多個頒獎禮都取得好成績，前者推出的一年兩專輯大獲好評之外，後者推出的物語系列三部曲亦深受粉絲愛戴。據悉，今次音樂會主題為「In Two Sided」，兩子將會以一黑一白、一光一暗的概念為大家帶來震撼的音樂表演。Jer表示︰「今年我的音樂作品比較『Dark』，而Jay Fung 的作品則是很『Bright』， 充滿正能量和帶來光明的感覺。我們的合作正好將深暗和光明的兩個面貌帶給大家──有時候大家 會很明確的分開黑暗與光明，但兩者總有交錯的部份，例如光明亦會有失落的時候，因此希望藉着今次的合作呈現出音樂的不同面貌，與大家分享我們的歌曲作品。」

Jer推出的物語系列三部曲深受粉絲愛戴。（資料圖片）

Jay表示當晚會獻唱粉絲投選出的Top 5作品以及收錄於去年大熱專輯內的歌曲：「當然我和Jer也會有合唱，但選曲方面為了保持驚喜，暫時未能透露，希望大家都會邀請朋友一齊準時收看音樂會！」