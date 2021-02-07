谷婭溦拍MV克服畏高　搵周志康合演情侶：要搵相熟老友先唔怕尷尬

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-07 23:30

谷婭溦（Vivian）為無綫（TVB）熱播劇《陀槍師姐2021》唱片尾曲《習慣》，她日前為新歌拍攝MV，並特別找來好友周志康飾演男朋友。雖然故事圍繞一段甜蜜的愛情，但歌曲其實是講述主角學習如何忘記上一段感情，因此周志康在MV最後消失在谷婭溦面前，亦交代谷婭溦不習慣一個人的日子。

谷婭溦為TVB劇集《陀槍師姐2021》唱片尾曲《習慣》，是一首國語歌。

雖然這次MV有很多親密鏡頭，但Vivian卻不感到尷尬：「同阿康認識咗已經好一段時間，大家係同一個經理人，仲係音樂節目嘅拍檔主持，不過合作演戲就係第一次，因為知道今次嘅故事係親密情侶，我要搵個相熟老友先唔怕尷尬，好快就諗起打畀阿康，都要多謝佢一口答應。」周志康亦指二人感情似兄妹，大家拍攝時候可以直接開始互動嬉戲，更建議與對方組情侶檔出合唱歌。

其中有一幕導演要求Vivian爬上天台拍攝對咀鏡頭，她直言有點被嚇到：「今次先發現原來自己有啲畏高，本來導演想我爬上一個比較高嘅天台，拍攝效果會更好，但係我真係做唔到，揀咗另一個低少少嘅位置，拍咗一陣都已經覺得血糖低有啲見暈，要麻煩同事去買啲糖比我補充糖分。」Vivian得知近期新作反應理想感到十分高興：「我會一直努力，唔放棄所有嘅機會，相信堅持就會成功，大家都要有呢個正能量。」