張敬軒重操故業整卡拉OK　大年初一出《俏郎君》伴奏版與歌迷賀歲

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-08 22:00

張敬軒上月推出新歌《俏郎君》，同時宣布重啟飛圖唱片，並擔任品牌主理人，除了自己的音樂作品外，更會藉品牌培育有潛力的樂壇新人。最近軒仔眼見有不少支持者翻唱新歌，決定重操故業，大方公開高音質伴奏，並預告將在大年初一（12/2）上載新歌卡拉OK到YouTube頻道，與歌迷歡度新春。

張敬軒預告在大年初一（12/2）上載《俏郎君》卡拉OK到YouTube。（張敬軒Instagram圖片）

張敬軒想起自己曾在影音公司音頻部做學徒的日子，他記得有時候需要協助字幕組同事敲字幕，亦是卡拉OK中非常重要的一個步驟。他解釋：「什麼叫敲字幕呢？就是要按照歌曲旋律的節奏準確把每一粒字幕的拍子敲一個電腦鍵，即是按唱的節奏敲，字幕軟件便會記下所敲的時間，生成時間碼，再選上字幕顏色就會變成卡拉OK中的變色字幕了。把字幕時間碼、伴奏音軌、原唱音軌和MV合成輸出，再送去壓縮部壓縮，就可以製作DVD或者LD母盤了。」

睇睇軒仔喺原聲版MV嘅表現：

+ 5 + 5 + 5

軒仔又用自身經歷勉勵歌迷，希望他們把握機會增值自己：「當年無意之中學到嘅小知識，過咗廿幾年之後竟然可以學以致用。所以無論而家喺學校讀緊書嘅你，又或者啱啱出嚟社會做事、甚至乎啱啱轉換一個新環境邊做邊學嘅你，唔好錯過每一個學習嘅機會，因為你今日學到嘅嘢可能喺將來嘅某一日幫返你。」