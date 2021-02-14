柳應廷為補祝情人節買定禮物　AK談擇偶條件：要接受我嘅工作環境

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-15 00:35

MIRROR成員Jer（柳應廷）、AK（江𤒹生）和姜濤，今日（14/2）現身尖沙咀某商場，出席網上記者會。前者透露今日首度在工作中度過，未能與另一半慶祝，指會安排時間補祝：「我準備咗份小禮物畀佢，係佢鍾意嘅，我諗佢應該估唔到，應該會鍾意。（透露下係咩嚟？）可以著上身嘅。」

姜濤情人節病住開工 呼籲粉絲不要再贈送食物：我真係肥咗好多！

Jer今日翻唱《我這樣愛你》和《感動》。（梁碧玲攝）

Jer第一次未能與女朋友過情人節，已經準備好禮物補數。（梁碧玲攝）

至於AK和姜濤一樣，目前依然單身，他透露上年在工作後收到歌迷送的花，並轉贈給媽媽，令她相當歡喜。問到擇偶條件時，他指：「入咗行之後就發覺，真係可以搵一個可以理解我哋工作嘅人，或者接受到我哋工作環境嘅女仔優先。始終我哋做緊嘅行業同以前好唔同，我覺得呢個係大前提。」

AK今晚表演《特登》和《金星女孩》。（梁碧玲攝）

AK最希望另一半接受自己在娛樂圈工作。（梁碧玲攝）

談到各人的開工利是，Jer自爆忘記準備：「我唔知新年係要派開工利是，以為係結咗婚先要派，所以我冇準備。但係我見到佢哋（AK和姜濤）都有準備，佢哋又冇同我講聲，抵打！」姜濤即指：「我都係跟AK學習，我第一年都冇派到，今次輪到Jer跟AK學習啦！」

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