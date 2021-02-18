AGA新歌大玩復古挑戰city pop　MV靠幻想置身80年代日本街頭

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-18 22:05

唱作女歌手AGA（江海迦）在年末頒獎禮掃獎後，未有放慢腳步。她在今日（19/2）凌晨推出新歌《CityPop》，挑戰80年代盛極一時的日本city pop，大玩復古風。歌曲講述，當人人都將時間投放在外去追快樂，她將時間留給自己，享受一個人獨處的時光，帶大家享受自由自在的快樂。說起新歌，AGA表示：「自己未嘗試過寫呢種曲風，但自己十分喜歡80年代日本city pop！」

新歌MV需要AGA全程在綠幕面前拍攝。

這次MV製作同樣十分考究，幕後團隊沒有刻意取景，而是安排AGA全日在綠幕前拍攝，並按導演指示做出不同動作。AGA指自己相當期待製成品：「今次MV好特別，全日都喺綠幕拍攝，導演會喺後期製作唔同畫面，有好多80年代嘅事物喺入面，有Cassette機、Boom Box、懷舊嘅Mixer等等，砌成一個城市，想做番一個80年代日本城市嘅感覺。」AGA將飾演一位賽車遊戲角色，她笑言這次是自己考車牌後首次拍攝駕車鏡頭。

復古彩蛋勾起8、90後機迷回憶

細看預告片後不難發現，這次MV將以上一代街機作為主題，除了以霓虹燈飾作主調外，MV為重現80年代日本城市紫醉金迷的感覺，更加插大量彩蛋，包括「city pop神曲」《Plastic Love》的歌名，有AGA的日文「アガー」，舒文的「Zoo Music」燈牌等。而AGA的座駕是80年代流行的Toyota Celica Supra 1984，機迷及車迷一看便會「雙眼發光」。