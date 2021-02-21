回顧2009年TVB與四大唱片版稅風波　曾與環球和好3年後再鬧翻

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-21 21:51

無綫（TVB）近日變天，由曾志偉取代何哲圖（Herman）接掌公司音樂事務，今日（21/2）有傳媒報道更指，TVB將在星期三（24/2）舉行記者會，宣布再度與環球、Sony Music和華納三大唱片公司破冰。2009年底，香港音像聯盟（HKRIA）旗下的唱片公司與TVB未能在版稅問題達成共識，相關歌手被禁止亮相TVB，令雙方關係轉趨緊張。

曾志偉取代何哲圖接掌TVB音樂事務，外界期待TVB與四大唱片公司重修舊好。（資料圖片）

事件令HKRIA旗下所有歌手絕跡TVB，包括環球、華納、Sony Music、EMI（百代唱片）及在2012年加入的博美娛樂（已在2017年結束唱片業務）。正因並非所有歌手可以參與《十大勁歌金曲頒獎典禮》（後改稱《勁歌金曲頒獎典禮》），「四台聯辦音樂大獎」在2009年後停辦。其後TVB為避免法律問題，亦決定不播放港台的《十大中文金曲頒獎音樂會》及商台《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》。2011年，TVB與HKRIA簽署協議，雖然解決歌曲使用權及糾纏兩年的版稅問題，但協議中未有談及合約問題，代表歌手尚未解封。

TVB曾因合約問題停播電台頒獎禮，雖然一度改以轉播形式揭曉成績表，但近年已經不再播放任何電台頒獎禮。（資料圖片）

直至2013年3月，TVB與四大唱片公司舉行「攜手綻放真音樂記者會」，會上宣布雙方正式達成協議，重新合作，旗下歌手亦可正式回歸TVB節目。雖然歌手可自由亮相不同節目，但歌手要爭奪「十大勁歌金曲頒獎典禮」的獎項，就要另外簽署「勁歌金曲比賽合約」。在2014年起，四大唱片公司歌手分別有作品打入「勁歌金榜」，其中當時仍在華納的周柏豪憑《同行》，成為首位打入金榜的四大歌手。

2013年3月，TVB與四大唱片公司舉行「攜手綻放真音樂記者會」，會上宣布雙方正式達成協議，重新合作，旗下歌手亦可正式回歸TVB節目。（視覺中國）

然而，英皇娛樂和星夢娛樂依然在當年優秀選佔盡優勢，因此當年的《勁歌金曲頒獎典禮》中，只有Sony Music的林奕匡和小塵埃參加，其餘三大唱片公司旗下歌手則繼續退出頒獎禮。而近年五大獎項得主，星夢歌手都佔大多數，雖然Herman曾接受《香港01》訪問時強調，相關合約制度已經不存在，歡迎不同唱片公司派歌手競逐獎項，但在其他唱片公司杯葛下，這個情況一直維持至今。

雖然TVB與四大唱片公司破冰，近年亦廢除歌手合約制度，吸引更多其他唱片公司歌手參與頒獎禮，但結果仍無法改變目前頒獎禮大獎由星夢歌手壟斷的局面。（資料圖片）

在2016年，TVB在歌曲網絡使用權上未能與環球達成共識，前者提出要求「永久擁有歌手的歌曲網上平台播放權」，但遭到對方拒絕，被下令在合約期後將旗下歌手歌曲下架，事件令一眾環球歌手再度絕跡無綫。不過隨著TVB音樂事務改由曾志偉接手，相信除了有ViuTV合約在身的組合P1X3L外，其他如陳奕迅、譚詠麟、張學友、AGA、Gin Lee等歌手將有望再度亮相TVB，令事件暫告一段落。

志偉日前接受傳媒訪問，談及TVB與三大唱片冰封多時的問題，他希望唱片公司、電視台和歌手都要大器，例如歌手需要致力提攜新人，唱片公司在使用權上需要考慮電視台在節目重播時遇到的問題；而電視台在討論版權使用時亦不能夠小器，可考慮放寬條款，與唱片公司保持雙贏局面。

以下歌手有望重返TVB：