張敬軒喜見TVB三大唱片破冰　指與關智斌仍是密友：前幾日先食飯

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-22 22:20

張敬軒（軒仔）今日（22/2）現身九展出席宣傳活動，在農曆新年期間，他除了在家中煎糕點外，亦與工作團隊透過視像會議籌備來年活動及發展。談到牛年工作大計，軒仔指今年將專注發展自己主理的飛圖唱片，並開始物色新人加盟：「我真係會專注返喺呢個新嘅廠牌，會做多啲新嘅歌，同多啲唔同嘅音樂人合作，尤其是依家呢一代有好多出色嘅音樂人，希望今年係有新嘗試嘅一年。」

張敬軒認為歌手有新平台宣傳新歌是件好事，不介意往後因競爭激烈而失落獎項。（梁碧玲攝）

記得軒仔曾在直播中慨歎當今樂壇四分五裂，認為早年的版稅風波應該盡快平息。談到無綫（TVB）將在周三舉行記招，正式與三大唱片公司破冰，張敬軒直言是件好事，認為有不同歌手亮相電視台可以令節目內容更豐富，期待樂壇進入新時代：「我覺得所有嘢都要有新嘅開始，以前嘅嘢可以作為參考，或者係美好嘅回憶，但係單計疫情已經令我哋嘅生活模式改變咗，我會覺得（未來樂壇）係新嘅型態，係正面嘅。」他又不介意未來因競爭激烈而在頒獎禮失落獎項，認為樂迷評價勝過獎項。

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張敬軒今年將專注新品牌飛圖唱片的工作。（梁碧玲攝）

被問到密友關智斌（Kenny）被傳「另有新歡」，軒仔指不認識對方，又強調與Kenny依舊是好友：「我哋都講咗好多次，我覺得娛樂新聞就係大家茶餘飯後嘅話題，睇完笑下咪算。（冇不和？）我哋前幾日先一齊食飯，公司團年，嗰日我哋仲講緊，幫佢搵新嘅音樂人做歌，只不過我哋唔係見親面都要下下（影相）擺上網。」至於「遮遮」爆煲一事，軒仔指自己將親自買新煲，又為她平反：「我係衰嘅，佢整嘢食單調啲啫，但係清潔等等嘅其他嘢，我畀120分！」

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張敬軒強調與關智斌友誼依舊，又指自己不認識傳媒報道所指的「關智斌新歡」。（資料圖片）

張敬軒讚家中工人除煮食之外，其他家務都做得相當稱職。（梁碧玲攝）

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