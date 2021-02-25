何麗全回巢全力振興本地音樂？　靠大騷經驗及唱片公司人脈夠勁

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-26 12:34

昨日（24/2）的「音樂永續 樂壇共享」記者會中，曾志偉以「樂壇新人」來形容即將接管星夢娛樂及無綫（TVB）音樂事務的何麗全，後者邀請不同唱片公司歌手參與大台節目，更直言要將音樂回歸樂壇：「音樂唔係屬於TVB或者各大傳播媒介，而係屬於樂壇嘅。」

曾志偉促成與各大唱片公司破冰 形容似情侶嘈交：唔只係一拍即合

何麗全被曾志偉以「樂壇新人」來形容。（葉志明攝）

儘管何麗全並非音樂人出身，但他在策劃大型慈善演出的經驗豐富，包括《白金巨星耀保良》、《星光熠熠耀保良》等。在TVB效力期間，何麗全亦曾經主理不同音樂節目，除了《勁歌金曲》外，他亦一手策劃《超級巨聲》，期間更孕育了許廷鏗、林欣彤、鄧小巧等「巨聲幫」，隨著三大唱片公司正式破冰，相信一眾歷屆參賽者有望回歸母台獻唱。

約10年前《超級巨聲》的參賽者，部分已經能在樂壇獨當一面。（節目截圖）

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而何麗全最被曾志偉看重的，是他與唱片公司及歌手緊密的關係。他在2015年從NowTV離職後成立智樂演藝文化，曾經為張學友、周杰倫等歌星籌劃演唱會。在去年出任香港現場演出及制作行業協會（HKLPPIA）聯席主席後，更隨即刷人情卡，邀得陳奕迅不收酬勞舉行線上演唱會，其後籌劃的網上音樂節目及線上除夕倒數演出，他都邀得Supper Moment、葉巧琳、小肥等歌手亮相。雖然過往缺乏音樂製作及管理唱片公司經驗，不過藉著在樂壇內的人脈，相信他有力接掌TVB未來音樂事務。