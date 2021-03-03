唐奕聰逝世｜曾做樂隊監製　Mr.結他手MJ：佢教點平衡主流同另類

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-03 00:35

著名音樂人唐奕聰（Gary）昨日（2/3）被發現於家中昏迷不醒，最終不治，終年57歲。出身自太極樂隊的他，除了在其他歌手的演唱會中擔任鍵琴手外，近年更在幕後工作期間提攜樂隊後輩，其中一隊正是Mr.。

Mr.自出道期間一直與Gary合作無間。在Gary監製下，Mr.推出過《如果我是陳奕迅》、《尋找一千遍》等代表作。（資料圖片）

Mr.過往與Gary合作無間，包括《如果我是陳奕迅》、《尋找一千遍》、《森林》、《零時起哄》等，絕大部分耳熟能詳的代表作都是由Gary監製。結他手MJ（譚傑明）尊稱對方為老師，在Facebook直言：「如果當初無Gary，Mr.樂隊嘅音樂唔會取得我地（哋）曾經有嘅成就，我地（哋）嘅音色唔會係咁，一直都係佢同我講：『樂隊應該要有樂隊嘅模樣。』亦都係佢教我，一首歌入面點樣拿捏平衡主流同另類，令我對打後嘅製作獲益不淺。」他亦慨歎，今時今日向後輩提供意見時，絕大部份都是出自Gary的教導。

Mr.結他手MJ尊稱對方為老師。（MJ Facebook圖片）

而Kolor主音Sammy（蘇浩才）則憶起在2003年《Beyond超越Beyond演唱會》中認識Gary，他在Instagram中坦言自出道後一直隨著Gary偷師，又指對方是個開心果：「你永遠都係開心快樂嘅，從來冇見過你惡～後來你搵我錄吓音，仲一齊做吓運動……你真係睇住我大……今日我知道你離開嘅消息，好傷心……但我會堅強，永遠記住你開心嘅一面，因為我剩係見過你呢一面。」

而Gary最近一次與樂隊合作，正是上年為ONE PROMISE監製《懷念晴朗的雨天》和《明年見》，後者與Jer柳應廷合唱的新版本亦在近日面世。樂隊在Instagram分享過往合照，並指：「好突然。好心痛。明明前幾日先話約下星期見面。明明早排先一齊跟你學寫歌。明明可以......我好唔想接受呢個事實。RIP，You will be missed。」