唐奕聰逝世｜容祖兒邀Gary重編《心淡》：既浪漫又蕩氣迴腸的編曲

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-03 02:30

著名編曲人唐奕聰（Gary）昨日（2/3）被發現於家中昏迷不醒，最終不治，終年57歲。他曾經與不少天王、天后合作，當中亦包括容祖兒（Joey），而Gary第一首與Joey合作的，正是17年前的代表作《心淡》。

Joey今日凌晨貼文悼念Gary。（資料圖片）

Joey今日（3/3）凌晨在Instagram上載2005年《Reflection Of Joey's Live》中與Gary同台翻唱《跳舞街》的片段，當時擔任演唱會鍵琴手的他拿起鍵盤結他（Keytar）上台，與Joey邊唱邊跳，相當投入。Joey認為Gary對音樂的熱誠和投入無人能及：「我們也一起做了好幾大大小小的音樂會演唱會，去過不同國家做巡迴演出，Gary他是無論處於任何一個崗位，都是那麼輕鬆，easy going，有材低調，就算在極緊張的狀況也能異常冷靜地處理好每個人的要求，絕不會讓每位musician和歌手有任何hard time，多好的一個人，對音樂嘅觸覺熱誠投入都是不可多得，真捨不得這麼突然地離開。」

回看17年前的《心淡》，Joey認為Gary的編曲是成為作品直至今日依然備受歡迎的原因：「舒文和LEO當時覺得第一版編曲未到題，決定邀請GARY幫忙，最後這首沒有派過台，但成為了我人生其中一首最重要的作品便是來自Gary既浪漫又蕩氣迴腸的編曲。」事實上，《心淡》曾在2003年登上三大電台流行榜，只是當時成績未如理想。