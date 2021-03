Eminem因一句歌詞被00後封殺　80後歌迷嘲新世代只識聽Mumble Rap

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-04 17:17

被譽為史上最偉大Rapper的Eminem出道20多年,於1999年所推出的《 The Slim Shady LP 》專輯一下子令到來自地下 hip hop 圈子的他有如神話般崛起,成為炙手可熱的饒舌之神。不過昨日有大批00後TikTok用戶表示要封殺這位傳奇Rapper,原因是10年跟Rihanna合唱的歌曲《Love The Way You Lie》中的一句「冒犯性」的歌詞,並掀起00後跟80後網民之間的罵戰。

有00後的TikTok用戶拍片表示聽完《Love The Way You Lie》後,表示歌詞「非常有問題」及極具爭議性,更揚言要封殺Eminem。一眾00後指歌曲中的一句歌詞「If she ever tries to f**king leave again / I’mma tie her to the bed and set this house on fire」,意思大概是如果她想要再離開,我會將她綁在床上然後燒了這間屋,不過如果有細心聆聽這首歌的話,歌曲是形容一段虐待性關係(abusive relationship),雖然有人會認為歌詞似乎時有點過火,但正正就是描述虐待性關係當中的真實情況。

Eminem被譽為史上最偉大Rapper。(Getty Images)

這番言論掀起00後跟80後網民之間的罵戰,有人指Eminem的歌曲「教壞人」,但有80後網民指80後歌迷都是聽Eminem的歌長大,但沒有變成00後口中的「壞人」,更指出大多數的00後非常自我中心和只懂得批判別人。同時取笑新世代根本不明白Rap為何物,只懂得聽Autotune混合Trap Beat兼模糊不清的Mumble Rap。

封殺風波引起兩個年代饒舌文化的衝突,其實Eminem曾於2018年推出「核彈級」專輯《Kamikaze》,以作品向全世界證明自己寶刀未老,更Diss盡新世代Rapper無論音樂造詣、態度、形象等方面都非常唔掂。當時Eminem曾在歌曲中點名攻擊新世代Rapper Lil Pump及Lil Xan在臉上紋身是在模仿Lil Wayne,而且歌詞膚淺欠缺內涵。Eminem更指如果他們不如Kendrick Lamar、J.Cole、Big Sean一樣有真實力,根本沒法在Hip Hop圈「活得長」。