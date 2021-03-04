【唐奕聰逝世】太極隊友HiFi德憶隊友哽咽：腦海有好多畫面出返嚟

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-04 21:05

太極樂隊成員唐奕聰（Gary）日前被發現於家中昏迷不醒，最終不治，終年57歲。其隊友劉賢德（Hi-Fi德）昨日（4/3）接受香港電台節目《守下留情》訪問，面對戰友離世，Hi-Fi德坦言當晚失眠，又指：「當時個感覺好奇怪，之前有另一個朋友離開嘅時候都係咁，返返下工個人冇動力，唔知自己做緊乜，但係又唔係唔開心唔舒服，之後喺公司走，漫無目的咁揸車返屋企，冇幾耐就收到呢個消息。」

Hi-Fi德日前接受港台訪問，本來只打算閒話家常，如今內容都離不開剛剛離世的隊友Gary。（資料圖片）

談到與Gary相識的經過時，Hi-Fi德一度哽咽，指自己尚未接受死訊：「到依家都未平復，我係接受唔到，噚日喺腦海中有好多Gary嘅畫面出返晒嚟，諗返原來我識咗佢40年，做咗40年朋友。嗰時我好恨夾band，想參加比賽，不過冇人彈鍵琴，輾轉之間有朋友話識得有人喺琴行做，係彈琴嘅，可以搵下佢，於是介紹咗Gary畀我識。」他直言Gary是個好好先生，除了臉帶笑容外，更二話不說答應充當鍵琴手。

Hi-Fi德和Gary已經是相識40年的好友。（資料圖片）

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Hi-Fi德又憶起昔日與Gary在錄音室共處的畫面，指二人在器材、錄音、混音上無所不談，又形容他的錄音室對太極而言相當重要：「好多其他樂手、歌手，甚至乎我哋，平時都係去佢嘅錄音室度玩，依家佢走咗，就好似冇咗個竇，冇咗啲好緊要嘅嘢。例如太極平時開會，全部都係去佢嗰度傾，有啲簡單嘅歌要練、要錄，都係去佢個錄音室搞掂埋，依家就冇咗。佢係其中一個核心，因為呢間錄音室係生產咗好多嘢出嚟。」

Hi-Fi德指太極樂隊成員及其他樂手、歌手都不時到Gary錄音室打發時間，圖為Gary接受專訪當日與雷有暉（Patrick）、陳偉文（Adrian）、孫偉明（Anthony）欣賞珍藏黑膠唱片。（資料圖片）

談起本來太極計劃今年舉行35周年演唱會，Hi-Fi德指目前尚未有最終定案：「我哋同主辦方都觀望緊，睇下邊個時機最適合，籌備方面嘅問題其實唔大，已經有咗大綱，影咗（海報）相，我哋暫時都唔想傾任何嘅嘢住。」