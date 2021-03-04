關智斌奇怪造型影新碟封套　自揭嚇到小朋友喊：佢哋以為入咗結界

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-04 23:00

關智斌（Kenny）今日（5/3）推出個人全新EP《前面是新的歲月記得走下去》。相隔5年再推專輯，這次Kenny用一年時間籌備，當中每一首歌都有他的想法，將自己鮮為人知的一面通過音樂演繹出來。Kenny透露碟名來自專輯最後一首派台歌《隱形人》第一句歌詞「前面是新的歲月記得走下去」，希望鼓勵自己的同時也鼓勵所有人，他說：「呢份詞係周耀輝填，我對呢一句特別有感覺，呢段時間，大家對前景感到迷惘、好多不確定嘅因素，所以呢句歌詞係俾自己一個鼓勵，亦想勉勵大家嘅一句說話。」

關智斌（Kenny）推出全新個人EP《前面是新的歲月記得走下去》，碟名出自新歌《隱形人》。

Kenny於碟中釋出多個華麗、誇張、前衛的獨特造型，每個造型代表一首歌，在5個造型中，Kenny自言最喜歡《乾爹》的設計：「今次設計團隊全部都係二十歲出頭嘅年青人。大家睇到白色一幢幢大廈嘅『孤獨城』係佢哋用鞋盒、紙盒砌出嚟，真係好有才華。加上攝影師Leung Mo，佢用咗廣角鏡去呈現一個好獨特嘅角度、一個好詭異嘅寂寞世界。」

唱片封套於大霧山一間空置大屋拍攝，由於拍攝時間比較早，因此引來不少行山人士及小朋友注目，當中更發生不少趣事，Kenny說：「有好多行山人士會經過我哋拍攝間屋，因為我啲衫都比較誇張，我記得有啲小朋友俾我嚇到喊，特別係『頭頂有角』嗰個造型。因為嗰個時間，再加埋我着到咁奇特，可能佢哋以為入咗結界，哈哈哈。同埋好記得入黑之後，整間屋嘅感覺同日頭完全兩回事，所以大家都馬上加快速度拍攝，拍完大家都趕住收工返屋企。」