【唐奕聰逝世】太極現身追憶戰友　雷有暉：要繼續同佢嘅靈魂聯繫

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-05 21:54

太極樂隊今晚（5/3）全員現身電視城，拍攝昔日戰友唐奕聰（Gary）紀念特輯。結他手鄧建明（Joey）坦言尚未接受到死訊，希望透過節目回顧與Gary相識以來的點滴。

太極樂隊在Gary離世後首度現身，拍攝紀念特輯。（陳順禎攝）

Joey Tang坦言未接受死訊，他記得Gary近年密密做運動。（陳順禎攝）

被問到最近有否察覺Gary身體出現問題，低音結他手盛旦華（Edde）指他兩年前曾因呼吸不暢順入院，當時已經得知他的心臟出現毛病。Joey形容Gary是位很堅強的鬥士，指對方近年經常做運動：「佢每朝早都會喺泳池游水，有次見到佢喺跑步機上面，我做完運動，佢仲喺度跑緊。佢想鍛鍊返自己嘅身體，處理返好呢件事。」

談到與Gary相處的難忘點滴，結他手劉賢德（Hi-Fi德）則憶起Gary農曆年期間重拾聽黑膠唱片的興趣，更答應幫他修理唱盤。主音雷有暉（Patrick）則安慰樂迷，指Gary的靈魂依樣存在：「佢嘅笑聲、樂觀態度、正能量，雖然佢走咗，但係佢留底咗一種咁有衝勁、好有動力嘅靈魂，留住喺我哋嘅心裏面。希望大家繼續同佢嘅靈魂聯繫，唔需要太擔心，佢係一個好樂觀嘅人，只不過係利用緊更高層次嘅方法，用緊意念同腦電波嚟溝通。大家要接受呢一樣嘢。」

Edde兩年前已得知Gary心臟出現毛病，他強調太極演唱會不會因Gary離世而取消。（陳順禎攝）

Hi-Fi德在農曆新年期間討論黑膠唱盤的問題，沒想到這已經是最後一次通話。（陳順禎攝）

Edde坦言太極未有為紀念Gary而舉辦演唱會的念頭，又指原定上年舉行的35周年演唱會將有待疫情放緩後舉行，又強調：「其實唔係因為呢個原因煞停，主要係因為疫情。The show must go on，唔會因為呢個原因而停。」Joey則透露目前準備製作Gary紀念冊，而後事則交由家人打點。被問到Gary太太狀況，Patrick透露自己曾邀請對方留言：「我同佢講過我哋今晚會上去做一個（紀念）節目，問過佢有冇嘢想同大家講，但係佢話所有嘢都喺安息禮度交代。」

Patrick認為對方的靈魂仍在，他又為Gary太太傳話，指一切留待安息禮上交代。（陳順禎攝）

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