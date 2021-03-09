陳柏宇三部曲故事源於兩大家族鬥爭　悲情結局第二集已「劇透」？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-09 10:41

陳柏宇（Jason）近日推出新歌《悔過書》，為三部曲寫下結局。雖然新歌MV大致勾劃出三部曲的完整故事，道出女主角葉麗嘉（郭爾君飾）因為情傷而自殺，但樂迷細心留意三部曲中曾經出現的報紙、傳呼機對話、手槍等線索，或會幫助了解整個故事。

《悔過書》看似交代故事大綱，但要充分了解整個三部曲的故事，就要從《感情這回事》和《哪個明日》MV情節中找線索。（資料圖片）

整個故事發生的時間為1993年。首部曲《感情這回事》中只出現男主角歐日昇（宋瑞康飾），故事從「歐生，7點35分，葉小姐留咗個信息畀你，佢話，不如一齊走。」一句開始，及後男主角拿起前往古巴的機票，相信是為了愛情與葉麗嘉遠走高飛。不過及後歐日昇再聽到另一個傳呼機留言：「歐生，7點50分，葉小姐留咗個信息畀你，佢話，佢哋知道咗，你唔好嚟。」看來遠赴他國渡過新生活的計劃要告吹。

話說回來，為何歐日昇和葉麗嘉打算離開香港？其實在《感情這回事》MV後段開始出現歐日昇為手槍入子彈、與其他人爭吵等零碎畫面，觀眾需要定格閱讀報紙才能知道事件由來。

其實葉麗嘉及歐日昇活在60年代開始的家族鬥爭之中，要好像正常情侶拍拖根本不可能，唯一方法就是出國，所以在《悔過書》MV中一開始的溫馨生活，其實是他們在潛逃期間計劃到古巴的時間。而報紙中亦有提到，二人的行動一直被傳媒發現，其後葉麗嘉被尋回後遭到軟禁，因此在《悔過書》中爭吵的場面，其實是葉麗嘉避免被家族成員發現歐日昇，要求對方離開居所，歐作狀要用行李打葉麗嘉時將袋扔到地上，沒有拿起就離開，換句話講，葉麗嘉狠心分手，是為了保護歐日昇。這也解釋到葉麗嘉手上的槍，其實在《感情這回事》中曾經出現、屬於歐日昇的手槍。

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至於為何當時葉與歐的行蹤，傳媒會一清二楚，最大原因可能是在傳呼台工作的情敵郭敏麗（楊偲泳飾，名字可在陳柏宇Instagram的花絮片段中發現）。

在《哪個明日》MV中，郭敏麗在茶餐廳中偶遇歐日昇，只此一見鐘情，不過當時歐日昇已經名草有主，在傳呼機依然普及的年代，郭敏麗不時要處理葉麗嘉和歐日昇的對話，恰巧按家庭背景，這對情侶理應是世仇，她覺得機不可失，於是透過傳呼機對話所知向傳媒曝露二人行蹤。

而《感情這回事》和《哪個明日》MV的尾段，都有一個行車畫面，並播著這句傳呼機對話：「歐生，你冇新嘅留言。」看似是男主角放下舊愛展開新戀情，然而了解故事來龍去脈，再看到如今坐在歐日昇隔離的正是郭敏麗，就知道這位第三者的計劃成功，亦是整個故事的真正結局。

楊偲泳飾演的郭敏麗，其實是第三者。（MV截圖）