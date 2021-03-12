鄭中基演唱會門票今日預售　率先透露個唱主題：人人都係Ronald

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-12 12:47

剛踏入49歲的鄭中基（Ronald）在生日前夕宣布，於今年4月24及25日假中環海濱活動空間，舉行一連兩場全港首個戶外自駕演唱會《Drive In Ultra– WEE are Ronald Cheng》，門票今日（12/3）預售，將於3月26日正式開賣！為因疫情而沉寂一時的樂壇帶來喜訊。

鄭中基於今年4月24及25日假中環海濱活動空間，舉行一連兩場全港首個戶外自駕演唱會《Drive In Ultra– WEE are Ronald Cheng》。

舉辦戶外演唱會一直是Ronald的願望，今年終於有機會實現：「我嘅生日願望係大家身體健康、世界和平、人人有工開，以前講呢啲好老土，今年的確真係咁！每年生日都想做有意義的事，去年開始戴口罩，做關心社會的事，今年都有拍啲影片，遲吓大家就會睇到。生日當然想同大家一齊渡過，加上我一向都好想搞戶外演唱會，今次終於搞到啦！」

被問到為何在疫情下都舉行大型演唱會，Ronald解釋：「第一，搞大型啲，就可以多啲人有工開；第二，香港冇試過呢種形式，外國好多地方已經有drive in演唱會，加上呢個形式好適合喺疫情下搞，所以今年生日願望係搞演唱會，同埋一次過世界和平，大家健健康康！」

舉辦戶外演唱會一直是Ronald的願望，今年終於有機會實現。

當主辦單位向Ronald團隊提出drive in show時，他們覺得在疫情下是不錯的做法，加上Ronald曾在外國「drive in」看戲覺得很有趣，今次有機會進化到變成演唱會：「香港未試過drive in形式show，會幾好玩，又唔會違反限聚令，一家大細可以坐係車到睇，應該係值得做同幾好玩嘅一件事，所以就應承了主辦單位！」

Ronald還透露今次演唱會的主題概念：「好多時大家嚟睇show，個focus都去咗主唱到，但其實要做到成功嘅演唱會，不單止靠歌手，仲要有燈光、導演、搭台、band、觀眾們，加加埋埋先搞到一個show，所以每個嚟睇演唱會嘅人，其實你哋都係鄭中基。加上疫情下，全世界都好團結抗疫，唔可能一個人做到所有嘢，要大家團結先做到，所以演唱會叫『WEE are Ronald Cheng』，等如人人都係鄭中基。」

Ronald曾在外國「drive in」看戲覺得很有趣，今次有機會進化到變成演唱會。

首次舉辦drive in show的Ronald希望為進場的觀眾帶來歡樂：「知道香港人好耐冇睇過演唱會，好耐冇開心過，我期望大家入嚟睇show嗰幾個鐘頭，先擺低唔開心嘅事，一齊開心、玩咗先，經歷咗年幾時間，每日都估唔到聽日有咩發生，希望喺睇演唱會咁短時間中，帶比大家久違嘅快樂和enjoy音樂。」

疼愛歌迷的Ronald承諾會唱大家喜愛的歌，更率先透露演唱會內容：「會唱番多啲開心歌，當然大家想聽嘅歌都會有。除了我之外，到時仲會見到其他歌手，亦有一個主題關於樂壇、關於新人，仲係排緊，相信大家都會喜歡！」