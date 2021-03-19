聲夢傳奇︱曾志偉透露將另行公布評審陣容：唔想歌手搶參賽者風頭

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-19 20:45

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》將在4月10日起以真人騷形式播出，每集將會邀請25位來自樂壇不同界別的代表擔任評判，即場評分。今日（19/3）TVB舉行記者會，讓15位參賽者與傳媒見面，副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、星夢娛樂行政總裁何麗全先生、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲等嘉賓亦有出席。

曾志偉、何麗全、樂易玲及15位《聲夢傳奇》參賽者會見傳媒。（葉志明攝）

會後志偉接受訪問時，笑言參賽者都比自己更早加入TVB，喜見他們信心滿滿，並鼓勵選手珍惜這段時光及友誼：「一段難忘嘅日子，有15個人一起做好朋友，感覺就好似『張學友就係你老友』，當然係好開心。比賽大家都想贏，但係喺過程中更加要爭取友誼，佢哋好好，最近見到個個都成為好朋友。」

志偉鼓勵參賽者要珍惜參賽時間，並與其他戰友做好朋友。（葉志明攝）

被問到評審、導師陣容包括哪些歌手及音樂人，志偉就向大家賣個關子，又預告日後將有記者會公布導師及評審陣容：「評審一定要有公信力，希望勝出嘅參賽者都係大家公認，至於歌手朋友會唔會加入，就要取決於歌手，而唔係我，所以我都答你唔到。導師一定有，下次記者會交代，我想今次先畀15個小朋友同大家見面，今日主角係佢哋，唔想畀我啲歌星朋友搶咗風頭。」

志偉指導師及評審陣容將留待日後公布。（陳順禎攝）

《聲夢傳奇》參賽者中，有不少仍是學生，最年輕僅14歲。志偉希望參賽者往後要專注學業：「我哋鼓勵小朋友先讀書，之後先再諗表演。當然好多星爸星媽都想盡快推佢出嚟，所以要取決於佢哋自己，就算攞冠軍，如果佢哋要繼續讀書，淨係暑假出嚟唱歌都得。有啲比較大個，可以出嚟做全職歌手，就要睇下佢哋星運、路途係點樣。」