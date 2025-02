陳凱詠約埋粉絲飲酒「開年」 LollyTalk台上「眼定定」電暈Fans

去年《The Singleton Just Sing》歌唱比賽圓滿結束,日前大會公佈消息,《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》將3月8-9日於AXA x WONDERLAND 舉行,比賽得獎者將獲邀出席大型音樂會,與偶像歌手同台演出。

首日大會邀請人氣創作歌手JACE陳凱詠、網絡型男YT周殷廷、人氣女團Lolly Talk為音樂會打響頭炮,而第二日以HIP POP曲風為主,殿堂組合LMF成員Kit、 Phat和 Wah、HipPop天皇Novel Fergus及嘻哈巨星JB壓軸為音樂會亮相。

是次演唱會於AXA x WONDERLAND 舉行 ,舞台除有特效燈光外,更特別設置多個LED大螢幕圍繞全場,360度包圍住樂迷,令歌手可在不同角落呈現,與樂迷拉近距離!Lolly Talk表示自己都參與比賽出道,希望得獎者可以享受舞台,更叫Fans「唔好怕醜」,揚言會望實歌迷「電暈」大家:「作為曾經參加過比賽出道嘅團體,我哋覺得表演係為咗令觀眾開心同enjoy,所以同觀眾嘅互動同埋眼神接觸係好重要,最緊要放鬆同觀眾一齊享受舞台。」Lolly Talk剛推出唱片,但她們已經為今年工作做好準備:「我哋希望可以有機會試吓去唔同嘅地方表演,特別係音樂上嘅發展,睇吓有冇機會喺香港籌備到演唱會!呢晚音樂會主題同酒有關,我記得有啲前輩話錄音前飲少少會放鬆啲,有機會都想試下 ,睇吓可唔可以開咗聲,會唱到一啲平時去唔到嘅range。」

而JACE陳凱詠就鼓勵得獎者可以「去盡啲」,笑言上台前會跟對方小酌一杯:「我怕我『隊酒』會嚇親佢哋,但唱戶外騷投入感真係好重要!之前過年Fans買咗枝香檳同我慶祝,見到所有人聚埋一齊,好開心飲番杯,感覺都幾得意,睇嚟大家都成長咗,下次Fans Meeting可以加多支酒再Chill啲!」

周殷廷就話想與Fans近距離接觸,盼樂迷奇招吸引自己:「戶外騷就係要狂野先夠好玩,所以大家飲到Chill Chill地想同我近距離接觸嘅話,諗啲方法吸引我注意,因為台上其實唔係好睇得清楚大家,不過到時握吓手好喇,最重要守規矩!」

凡於指定銷售點購買任何三支 / 指定金額 The Singleton單一麥芽威士忌即可獲贈一套兩張The Singleton Just Sing. Live in Wonderland 演唱會門票(3月8日) 。 指定銷售點包括: Market Place by Jasons, Food le Parc, HK Liquor Store, The Whisky Circle

數量有限,送完即止。

售票平台:KLOOK

票價: $588

優先訂購: 2月14日 12:00 pm - 2月15日 23:59 pm

公開發售:2月18日 12:00 pm

日期:3月8-9日

地點:AXA x WONDERLAND