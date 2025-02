輕談淺唱不夜天｜音樂閱讀二三本

不經不覺,音樂已成為我身體的一部份。對我來說,音樂不單能聽,還可以「看」。一直以來,文字是幫助我擴闊音樂世界的重要工具。家中有數不盡的音樂雜誌,但雜誌的訪問內容漸漸流於表面,無法滿足我的求知欲。於是,我開始尋找更多有關音樂的書籍,無論是流行、藍調、搖滾、爵士,還是音樂人的自傳、圖像式傳記、音樂評論、訪談、日誌等。林林總總的音樂書籍不但讓我認識更多音樂類型,還拓展音樂品味,發現音樂不只是音樂,更是一種生活態度。

今期,就讓我推介幾本音樂入門讀物,帶大家通過閱讀走進音樂世界。祝閱讀愉快!

李宏傑的搖滾辭典《中國搖滾手冊》

《中國搖滾手冊》在2006年出版。

李宏傑是MTA天漠音樂節創辦人,亦是著名演出策劃人、唱片製作人、樂評人、專欄作者。他曾擔任「中國搖滾第一刊」《通俗歌曲》雜誌主編、前《ROLLING STONE·音樂時空》(滾石)中文版主編。

李宏傑對音樂字典情有獨鍾,在2003年出版了《爵士聖經》。

中國的搖滾,從1986年崔健吶喊着《一無所有》而開始了它「一無所有」的歷程。《中國搖滾手冊》的出版,無疑為中國搖滾20年來的發展,寫下重要的總結。

書剛到手時,我原以為李宏傑會以時間線方式講述中國搖滾的歷史,並詳細介紹各樂隊的背景及其歷史意義。然而,這書實際上採用了檔案式編排來記錄搖滾歷史,令我當下有點失望。直至翻閱過後才發現,李宏傑是在編寫一部「搖滾辭典」,整理了中國搖滾史上具影響力的180支樂隊和音樂人的資料,供搖滾入門者參考。這種失落感頓時轉化成欣賞與支持。

郝舫在書中的序言寫道:「一直到今天,中國搖滾都沒有得到過應得的榮光,這些曾經的付出,卻開始變得像傳說一樣古老」。雖然此書不算完整的中國搖滾記錄,但至少能讓更多人了解到中國搖滾。《中國搖滾手冊》可算是我書架上不可或缺的一本音樂工具書,希望它只是搖滾在中國旅程中的一個小驛站,讓樂迷稍作休憩後,再啟程邁向更遠大的未來。

洪允杓的漫畫故事書《寫給年輕人的古典音樂小史》

洪允杓的漫畫故事書《寫給年輕人的古典音樂小史》。

日本代表性漫畫家手塚治虫也曾編撰《手塚治虫古典音樂館》、《貝多芬》等古典音樂主題作品。

對不少人而言,古典音樂一直是博大精深而令人卻步的領域。直至某天,我在書店遇上洪允杓的《寫給年輕人的古典音樂小史》。如果閱讀純文字的書籍會讓你感到吃力,不妨考慮這本漫畫式解說的作品!

這書以12個大主題來介紹30位音樂家,以及近300年的音樂流派及名曲。透過韓國大學漫畫創作系專業教授洪允杓之筆,讀者能輕鬆了解音樂家辛酸苦辣的經歷。被惡疾纏身、英年早逝的舒伯特(Franz Schubert);對表演和無止盡辛苦旅程感到厭倦的莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart);逐漸失去聽力卻展現超強意志力的貝多芬(Ludwig van Beethoven)⋯⋯我也是因為這本漫畫而展開了我的古典音樂之旅。

J.M. 杜邦&梅佐的短篇圖像式傳記《藍調之王:羅伯.強生》

J.M. 杜邦和梅佐合著的《藍調之王:羅伯.強生》。

《藍調之王:羅伯.強生》榮獲2015年「巴黎人年度最佳漫畫」。

《藍調之王:羅伯.強生》 講述美國傳奇藍調鬼才Robert Johnson的故事。

若嫌長篇漫畫不夠簡潔,那麼這本短篇圖像式作品或許更適合你。榮獲2015年「巴黎人年度最佳漫畫」的《藍調之王:羅伯.強生》(Love in vain: Robert Johnson 1911-1938),由法國資深音樂評論人J.M.杜邦(Jean Michel Dupont)與法國知名漫畫及插畫作者梅佐(Mezzo)合著,描述了美國藍調結他手羅伯.強生(Robert Johnson)的故事。

梅佐以黑色墨水強烈的視覺張力,帶讀者回到1930年美國黑奴年代,訴說在南方生活的羅伯.強生與其黑奴身份的故事。雖然他27歲就英年早逝,但影響了Bob Dylan、Eric Clapton等無數音樂人,成為藍調音樂歷史中的重要人物。擁有這本書,與其說是因為我是藍調鐵粉,不如說是梅佐的畫工太吸引。音樂不只可以聽,還真可以「看」。

Alex Bleeker & Luke Pyenson的《食物遊記對音樂的品味:與獨立音樂家一起在巡演中吃飯》(Taste in Music: Eating on Tour with Indie Musicians)

《食物遊記對音樂的品味:與獨立音樂家一起在巡演中吃飯》被評為 A Pitchfork Best Book of 2024。

《食物遊記對音樂的品味:與獨立音樂家一起在巡演中吃飯》由Alex Bleeker和Luke Pyenson編撰。

這可算是一本雜錦遊記,讓我不禁想起電影《Almost Famous》(不日成名)。此書由Real Estate的貝斯手Alex Bleeker,以及前Krill、Frankie Cosmos的鼓手、現役美食旅遊記者Luke Pyenson編撰。從書名可反映出,書中記錄了一眾音樂名人在演出時的飲食日誌。

作者以食物作為切入點,帶領讀者走入書中的音樂世界,跟隨一群獨立音樂人和組合一同巡演、一同感受他們的餐飲和旅行經歷,例如Talking Heads的Chris Frantz、Pavement的Mark Ibold、Fleet Foxes的Robin Pecknold、Frankie Cosmos的Greta Kline、The Beths、Sen Morimoto等。

書中亦提及多位獨立音樂人的趣聞食事,例如Phoebe Bridgers常常給私人廚師Lily Chait烹飪挑戰、Animal Collective的Geologist與車餐的複雜情意結、 Bob Mould在80年代與Hüsker Dü如何一起慳家地用餐、Greg Ginn如何想念母親後院的梨樹、Dawn Richard講述健康飲食對外型的影響、Weyes Blood(Natalie Mering)談論如何通過獨自用餐提升自我認知,還有PUP的Steve Sladkowski如何在波蘭吃Pierogi(波蘭餃子)v以悼念祖母。

兩位作者也曾是獨立音樂人,他們深知食物在巡演中的重要性。我真心推介這本書,從中一探音樂人的巡演生活日常,揭開這種獨特又曾被誤解的生活方式。

Ann Powers的音樂小說《旅行:在Joni Mitchell的道路上》(Travelling: On the Path of Joni Mitchell)

《旅行:在Joni Mitchell的道路上》集知識與娛樂一身,將Joni的音樂史展現在讀者面前。

《旅行:在Joni Mitchell的道路上》作者為著名NPR音樂評論家Ann Powers。

幾十年來,Joni Mitchell的生活和音樂一直讓聽眾着迷。Joni啟發了無數音樂人,從同輩James Taylor,到承襲者Prince、Brandi Carlile等藝術家、音樂家、作家。我推介此書的原因,純粹因為我是她的鐵粉。

這書的作者是著名NPR音樂評論家Ann Powers。如果你受書本中文譯名《旅行:在Joni Mitchell的道路上》所吸引,希望讀到Joni Mitchell的自傳,那麼便注定會失望。

Ann Powers可謂是Joni Mitchell的「痴粉」,從書中前段花篇幅弄清楚她叫「Joni」還是「Mitchell」便能略知一二。另外,Ann Powers將她個人的故事融入到書中,展示Joni及其音樂如何滲入到我們的生活。有趣的是,Powers從頭到尾也沒有採訪過Joni Mitchell,只是透過與她身邊的人訪談,並以Joni無數的旅程而寫下此書。

作者帶領讀者走進加拿大鄉村,了解Joni兒時如何與小兒麻痺症抗爭,以及其音樂風格的演變——從早期的民謠到爵士融合,再到流行合成實驗。Powers還記錄了Joni與其他大師的合作經歷,以及當中萌生的愛情,尤其是Robert Plant、Graham Nash、James Taylor為Joni Mitchell寫的歌曲。當然,Joni的故事也有受到Powers的個人美化創作,而內容一直寫到Joni在2015年因動脈瘤幾乎喪命後的精彩復出。

雖然這本書到最後無法揭開Joni Mitchell低調而神秘的人生面紗,但它卻為她的音樂與詩集增添了更多補充。我們可以從書中收集到零碎的片段以求止渴。《Travelling: On the Path of Joni Mitchell》是一本有知識、有娛樂、有音樂知識的小說,並將音樂史展現到大家面前。

