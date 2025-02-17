陳柏宇開騷三代同堂撐場　Cute爆細女周圍走與Fans互動玩得好開心

「隱世歌手」陳柏宇（Jason）昨晚（16日）在會展舉行《陳柏宇 LIFE IS LIVE 演唱會 2025》尾場，太太符曉薇Leanne帶埋近兩歲細女Audrey，還有陳柏宇媽媽三代同堂齊撐場，場面既溫馨又熱鬧！

陳柏宇太太符曉薇Leanne帶埋細女Audrey，還有陳柏宇媽媽三代同堂齊撐場。

細女成為焦點。

前晚頭場，Jason抱病演出，致令聲帶腫漲唱不到假音，到昨晚Jason在演繹經典歌《你瞞我瞞》之前向粉絲報告病況，他說：「噚（前）日處於一個非常低沉嘅狀態，今（昨）日好返好多。噚（前）日嚟過嘅朋友你哋欣賞到前所未有嘅《你瞞我瞞》嘅版本，今（昨）晚，我哋再挑戰多次，如果唔得，我哋以後都唔會再唱，過去咗喇，呢個以前嘅風光。」最後靚聲再現，明顯已走出細菌感染的陰霾。

前晚頭場Jason抱病演出，致令聲帶腫漲唱不到假音。

回復狀態的Jason全晚表現風騷，除了唱出《認真如初》時台下的太太符曉薇Leanne和細女Audrey送上飛吻，他更在台上與Leanne打情罵俏，Jason分享道：「結婚後，老婆唔單只俾到我無限嘅愛，仲可以令到我變成一個更有耐性嘅人，除此之外，為咗佢，我更加有搵錢嘅動力；不過，除咗呢啲嘢之外，我老婆其實好體諒我，依然俾我開開心心做我自己，多謝你。」

之後演出回復水準。

仲有吊威吔。

Jason演繹《可靠我》時，更特地走近台前，與合唱此曲的座上客何洛瑤sica互動一番。

愈唱愈有的Jason，在昨晚的跳唱環節更是脫胎換骨，舞姿瀟灑流暢，表現hyper，之後演繹《可靠我》時，更特地走近台前，與合唱此曲的座上客何洛瑤sica互動一番，而預先錄音加入合唱《有我》的Leanne，更與Audrey在座位上起舞唱和，三口子台上台下的互動，亦令大家看到陳氏一家的溫馨甜蜜。

陳柏宇會展兩場演出。

載歌載舞。

來到演唱會的尾段，Audrey一邊聽住爸爸的歌聲，一邊走遍會展Hall 5BC整個場館，時而起舞，時而拿起碎紙與紙帶自high把玩，每經過之處，更惹來粉絲拍片，十分搶鏡！而Jason亦賣大包，二度encore多唱三首作品：《原諒我怕黑》、《黑馬王子》及《閱後即焚》外，更走到台下與粉絲握手，而Leanne抱著Audrey走近台前，Jason仍在漆黑中找到太太與細女，即時衝上前親吻Audrey ，閃爆全場。

落台握手。

感激太太。

錫番啖囡囡。

囡囡玩紙碎玩得好開心。

好似去咗遊樂場。