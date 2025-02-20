黃淑蔓新歌MV與「翻版陳柏霖」半裸同床　浪漫剃鬚親吻一刻竟撻Q

歌手黃淑蔓今年第一首派台作品《留在你在我在的腦海》MV日前上架，相隔大半年再出單曲，心情緊張又興奮。今次邀請到「翻版陳柏霖」王耀宏擔任MV男主角，兩人在MV中有海量甜蜜溫馨場面，加上即興除衫半裸演床戲，令Feanna害羞臉紅，笑言：「好少機會遇到比我年輕嘅男仔合作，原來風景咁美好，以後拍MV都要搵靚仔做男主角！」

黃淑蔓今年第一首派台作品《留在你在我在的腦海》MV日前上架。

黃淑蔓今年第一首派台作品《留在你在我在的腦海》MV日前上架。

新歌《留在你在我在的腦海》由Jaime Cheung作曲、王樂儀填詞、波多野裕介編曲、舒文監製，黃淑蔓a說：「好開心，我終於出新歌啦！今次係一首好痛嘅歌，唔係失戀歌，係講一段toxic relationship（有毒關係）之中不斷拉鋸。好有張力，係我認為自己比較擅長嘅曲風。MV導演係Sheng Wong，佢嘅概思好好，拍得好好。雖然呢首係唔開心嘅歌，但MV就摻雜咗一啲甜蜜情節、好多親密接觸，公器私用吓囉！」，更爆笑指擔心被對方粉絲妒忌。

黃淑蔓今年第一首派台作品《留在你在我在的腦海》MV日前上架。

黃淑蔓邀請到「翻版陳柏霖」王耀宏擔任MV男主角。

黃淑蔓邀請到「翻版陳柏霖」王耀宏擔任MV男主角。

黃淑蔓透露原本有親吻鏡頭，她說：「拍攝前有傾過會唔會kiss？最後大家決定視乎現場氣氛。今朝喺山坡上嗰場戲，我哋頭貼頭、鼻貼鼻，當時嘅氣氛我以為會咀落去，但當導演叫我望住王耀宏Meaning嘅時候，原來兩個人貼到咁埋，擘大眼見到對方個樣好好笑，好似青蛙！」氣氛破滅，親吻鏡頭告吹。

兩人更上演半裸「床戲」。

浪漫剃鬚。

雖然沒有親吻戲，但有床戲。王耀宏爆料指黃淑蔓加戲，令他半裸上陣：「原本揀好套衫，著咗發現唔啱數⋯⋯」黃淑蔓連聲否認：「唔係我！（副導演？）呢度都多女仔，副導演都係女仔，有個咁嘅『美色』喺度，又好難抗拒！」其實原定床戲王耀宏露肩膀，埋位發現除去上衣效果更好，他爽快答應，黃淑蔓目不斜視並用被子替他遮掩。

王耀宏被封為「翻版陳柏霖」。

黃淑蔓MV中飾演活潑可愛的士多店員。

黃淑蔓MV中飾演活潑可愛的士多店員。

兩人有大量親密場面。

今次MV電影感十足，故事講述負傷的王耀宏逃避追殺，邂逅活潑可愛的士多店員黃淑蔓後，展開一場欲斷難斷的虐戀。除了床戲，還有剃鬚、睇星星、拖手、跑草原和淋雨等浪漫場面，亦有吵架、摔東西、放火、開槍和追殺等刺激場面。黃淑蔓說：「我有啲驚演情緒極端嘅戲份，拍攝前我同王耀宏Meaning跟邵美君老師上戲劇堂，邵老師好勁，將我哋內在情緒掏晒出嚟！」她又透露私下十分害羞，抗拒與異性有肢體接觸，私人健身教練亦是女性，所以今次MV中與王耀宏演情侶，大量親密場面，她花了不少時間適應。