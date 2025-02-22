中年好聲音3｜呢位女歌手唱英文歌 張佳添大讚：聽到差啲想喊

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，逢周日晚8點翡翠台播映。本輪是24強晉身20強淘汰戰，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐，還有嘉賓評審黎瑞恩及音樂人伍樂城。

24強競賽「搶分戰」分四組，由陳芷盈、李金凱、張與辰、占士丁丁帶隊進行六輪一對一PK。本周日（23日）晚播出一集是24強「搶分戰」下回合，出戰隊伍為張與辰隊和陳芷盈隊，出戰參賽者及歌單如下：張與辰隊「下弦」—李創偉《煞科》、劉曉昆《Lydia》、郭偉倫《痴心絕對》；「上弦」—羅逸軒《戲劇人生》、張與辰《開門見山》、劉傳民《每一句說話》；陳芷盈隊「下弦」—陸東成《聽海》、善玥澄《愛》、陳嘉琦《自作多情》；「上弦」—王鄭浚仁《飛機場的10:30》、陳芷盈《So You Would Come》、黃博《不必在乎我是誰》。

本集有參賽者奪得98分極高分數破《中年好聲音3》新紀錄，當中獲得評審四個20分，可謂近乎滿分，到底哪一位參賽者創出新紀錄？密切留意本周日晚播出的《中年好聲音3》。

本集最值得關注，為黃博獻唱《不必在乎我是誰》的演出，是次再以新形象亮相，穿著一套全黑西裝褲裝造型，加上登台妝容及髮飾，濃厚女人「魅」飆升。而當天原來湊巧是其丈夫正日生日，黃博唱畢後在台上向觀眾席、捧著「黃博」燈牌的丈夫說生日快樂：「好鍾意首歌嘅意義，希望鼓勵到每個女人勇敢追求自己嘅愛，『不必在乎我是誰，就好好愛一回』。今日係我老公生日，老公生日快樂！」場面勁有愛。對於黃博獻唱《不必在乎我是誰》，張佳添激讚是演唱會級數的演出：「呢個係演唱會級數嘅表演嚟，我成日話耳仔好似畀你按摩咁，喺你咁多表演裡面最淋漓盡致嘅一次，你係呢個比賽嘅超級黑馬！」就連黎瑞恩都忍不住拜師：「想請問你，我做你學生得唔得？」

而早前開出97分超高分數的陳芷盈，是次演繹英文歌《So You Would Come》的演出同樣耀眼，唱畢後不禁感觸流淚：「呢份愛陪咗我過好多艱難日子，想將呢份愛送畀觀眾同評判，去祝福你哋。」張佳添點評時也直言聽到想哭：「老實講聽到差啲想喊，touch到，Hillsong嘅歌唔係易唱，亦唔係個個都識，有啲risk喺裡面，你嘅deliver係非常之好。」伍樂城則有讚有彈，想知道他挑剔陳芷盈演出甚麼部分？記得留意本周日晚播出的《中年好聲音3》。