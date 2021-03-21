莫文蔚為6月演唱會再出廣東歌　繼5年前《瑕疵》再與麥浚龍合作

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-21 19:15

莫文蔚（Karen）計劃在今年6月舉行《絕色世界巡迴演唱會香港站》，近日起亦開始為個唱度身訂造全新廣東歌，報答歌迷。新作近日《因一個人而流出一滴淚》正式派台，並邀得麥浚龍（Juno）一同監製，二人繼2015年《瑕疵》後再度合作。

新歌是Karen和Juno繼《瑕疵》後再度合作。（網上圖片）

歌曲以熱鬧的歡呼聲開始，其後一句「我返咗嚟」，象徵Karen重返香港市場，與樂迷分享內心感受，歌曲講述因思念對方而流淚，希望對方亦同樣無時無刻記住自己。

據Karen所指，這首歌與自己有份參演的1995年電影《西遊記大結局之仙履奇緣》有關，當中Karen飾演的白晶晶與至尊寶（周星馳飾）相遇，對方更決定與自己成親。白晶晶為了解至尊寶心意，決定飛進至尊寶的內心窺看，卻發現紫霞仙子（朱茵飾）早在至尊寶心裡留下一滴淚，她深知二人深深相愛，於是在至尊寶婚禮當日離開。

Karen嘗試以至尊寶與紫霞仙子這段情，來衍生歌詞背後深藏的訊息：假若有日要與樂迷離別，希望大家仍惦記著自己。

再看歌曲班底，從作曲的Coey Young、填詞的周耀輝等，都是過往Juno在《the album》音樂企劃中曾經合作的班底，原來早在Karen留在英國期間，Juno就曾經聯絡她，指自己手上有一首歌很適合對方演唱，結果促成二人隔空合作。

歌曲宣傳照在雅旺錄音室拍攝，照片除了同時見到Karen和Juno的身影，絕大部份作品都以黑白照呈現，貫徹Juno向來在影像上的風格。未知Juno日後會否再與Karen合作炮製新音樂企劃，甚至為這首歌拍攝MV？