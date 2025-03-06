JISOO見面會香港站2025｜3.6門票Klook購票攻略+開賣時間/連結

JISOO見面會香港站｜韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 JISOO 早前推出新迷你專輯〈AMORTAGE〉，主打曲目〈earthquake〉火速登上 Billboard《世界數位歌曲銷售榜》第 1 位，更在全球 45 個地區的iTunes 專輯榜及中國騰訊音樂綜合 K-POP 榜上達到第一名，其MV在Youtube 亦超過3800萬觀看次數，JISOO 近日更正式宣布，將於中國澳門 及 中國香港 舉行個人亞洲巡迴粉絲見面會——JISOO《ASIA FAN TOUR 2025:"LIGHTS, LOVE, ACTION!"》，與粉絲們近距離見面。日期為 3 月 21 日至 22 日於中國澳門銀河綜藝館(Galaxy Arena) ，以及 3 月 28 日至 29 日於中國香港亞洲國際博覽館 Arena 舉行。👉Jisoo香港見面會買飛連結

Jisoo香港見面會2025｜3.6門票開售

門票發售時間：3月6日（正午12點起） Klook發售

購票連結：👉Jisoo香港見面會買飛連結

票價：

VIP HKD$ 1988

CAT1 HKD$ 1688

CAT2 HKD$ 1388

CAT3 HKD$ 1088

CAT4 HKD$ 988

CAT5 HKD$ 788

Jisoo香港見面會｜3月底亞博舉行

JISOO粉絲見面會2025香港站詳情

2025 JISOO ASIA TOUR: “LIGHTS, LOVE, ACTION!” IN HONG KONG

日期：2025年3月28-29日

地點：香港亞洲國際博覽館

