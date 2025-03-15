JISOO香港見面會2025｜門票Klook購票攻略+座位表/連結
撰文：鍾冠全
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JISOO見面會香港站2025｜韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 JISOO 早前推出新迷你專輯〈AMORTAGE〉，主打曲目〈earthquake〉火速登上 Billboard《世界數位歌曲銷售榜》第 1 位。JISOO見面會香港站日期為 3 月 28 日至 29 日於中國香港亞洲國際博覽館 Arena 舉行，以下為大家整理了票價、座位表等資料。👉Jisoo香港見面會買飛連結
Jisoo香港見面會2025｜門票開售
門票發售時間：3月6日（正午12點起）開始在Klook發售
購票連結：👉Jisoo香港見面會買飛連結
票價：
VIP HKD$ 1988
CAT1 HKD$ 1688
CAT2 HKD$ 1388
CAT3 HKD$ 1088
CAT4 HKD$ 988
CAT5 HKD$ 788
Jisoo香港見面會2025｜座位表
Jisoo香港見面會｜入場需知
1.不能使用KlookCash
2.建議不要帶手提袋/背包
3.進場前須進行安檢
4.無手提袋/背包者，有機會使用特快通道入場
Jisoo香港見面會｜3月底亞博舉行
JISOO粉絲見面會2025香港站詳情
2025 JISOO ASIA TOUR: “LIGHTS, LOVE, ACTION!” IN HONG KONG
日期：2025年3月28-29日
地點：香港亞洲國際博覽館