JISOO香港見面會2025｜門票Klook購票攻略+座位表/連結

JISOO見面會香港站2025｜韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 JISOO 早前推出新迷你專輯〈AMORTAGE〉，主打曲目〈earthquake〉火速登上 Billboard《世界數位歌曲銷售榜》第 1 位。JISOO見面會香港站日期為 3 月 28 日至 29 日於中國香港亞洲國際博覽館 Arena 舉行，以下為大家整理了票價、座位表等資料。👉Jisoo香港見面會買飛連結

Jisoo香港見面會2025｜門票開售

門票發售時間：3月6日（正午12點起）開始在Klook發售

購票連結：👉Jisoo香港見面會買飛連結

票價：

VIP HKD$ 1988

CAT1 HKD$ 1688

CAT2 HKD$ 1388

CAT3 HKD$ 1088

CAT4 HKD$ 988

CAT5 HKD$ 788

Jisoo香港見面會2025票價分別

Jisoo香港見面會2025｜座位表

Jisoo香港見面會2025｜座位表

Jisoo香港見面會｜入場需知

1.不能使用KlookCash

2.建議不要帶手提袋/背包

3.進場前須進行安檢

4.無手提袋/背包者，有機會使用特快通道入場

Jisoo香港見面會｜3月底亞博舉行

JISOO粉絲見面會2025香港站詳情

2025 JISOO ASIA TOUR: “LIGHTS, LOVE, ACTION!” IN HONG KONG

日期：2025年3月28-29日

地點：香港亞洲國際博覽館

