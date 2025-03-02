香港DJ專訪｜WEJJPLAY成立本地Bass Music廠牌Mad Croissant

本專欄於2022年年末發佈的《2023年值得留意的香港電子音樂人（續）》一文中，曾經介紹過今天的受訪嘉賓WEJJPLAY，不過當時只以文字訊息進行簡單訪問。過去在不同活動與WEJJPLAY碰面都會閒聊一番和交流音樂，適逢他創立個人音樂廠牌，便邀請他擔任本月嘉賓作親身訪問，深入了解他的音樂歷程。

本月專欄嘉賓：WEJJPLAY。

WEJJPLAY讀作”WELL-PLAY”，擁有雙重意思。第一是來自英雄聯盟常用語中的”Good Game, Well Played”；第二是取自他的英文名Maxwell的後半部份，加上”play”字有「由Maxwell播放」的意思。他在澳洲求學時因受朋友邀請擔任DJ，令這個名字正式誕生。WEJJPLAY是一位專注於Bass音樂的 DJ兼製作人，2021年和2022年分別在Skull Vision及華納唱片（亞洲）旗下的Whet Records發表音樂作品，直至2024年Boxing Day正式宣佈成立個人廠牌Mad Croissant。

攝於與WEJJPLAY專訪當天。

波盛：為何會有成立個人音樂廠牌Mad Croissant的念頭﹖

WEJJPLAY：根據個人觀察，現在本地Rave文化都以Techno、Drum n Bass或Trance為主，而我一直都想向香港觀眾推廣自己喜歡的Bass音樂。要做到這點，就需要演出機會才能接觸更多聽眾。我發現經常有演出機會的DJ都有一個共通點，就是擁有自己的音樂廠牌，較易讓人留意。例如觀眾見到Mad Croissant就會知道這個活動將會有Bass 音樂出現，始終人們參與派對普遍都著重DJ陣容。

波盛：要為音樂廠牌構思名字和標誌的難度高嗎﹖因為它往後將一直代表著你。

WEJJPLAY：的確，因為決定後就不能輕易更改。取名為Mad Croissant的原因其實很簡單，因為我很喜歡吃牛角包。由於我之前很喜歡Diplo這位電子音樂人，而他的音樂廠牌叫Mad Decent，所以我在牛角包前加上”Mad”一字，算是一種致敬。而標誌採用了舊美式卡通的風格，這是我的個人喜好。曾經有一隻叫《Cuphead》的遊戲，就沿用了這種迪士尼早期的舊美式風格。然後我就將這種美術風格融入Mad Croissant的帖文設計中。

由WEJJPLAY親自設計的Mad Croissant標誌。

波盛：我留意到Mad Croissant的社交平台涵蓋各種內容，你會如何定調自己的廠牌﹖

WEJJPLAY：與其說是一個音樂廠牌，我會形容它是一個多媒體平台。一方面透過Mad Croissant介紹每星期發掘到的Bass音樂，另一方面亦會分享相關音樂新聞，或者有什麼即將來港的DJ讓各位留意。音樂發佈方面，除了自己的作品亦會尋找與廠牌風格契合的香港甚至海外的Bass音樂。其實現在工作量也頗大，始終廠牌只有我一人，所有事情都要親力親為。平面設計、文字校對、排版等，都是透過YouTube的影片學習。

WEJJPLAY獨自經營音樂廠牌，其社交平台貫切自己喜歡的舊美國風格，內容㴠蓋新歌介紹和最新音樂資訊等。

波盛：但印象中你都有設計類似3D立體圖的習慣﹖

WEJJPLAY：是的，但那些較藝術性。從一個媒體角度而言，需要讓觀眾第一眼看見帖文後停留，同時有資訊進入它們腦海，我要在美觀與資訊之間取得平衡，而以前的設計純美觀便可。現在只是起步階段，追縱人數不算多，若果觀眾能夠在我的帖文中有所得著，我便感到滿足。有時在歌曲介紹的帖文下，會得到該歌曲的DJ留言「Thanks for support」，我平常聽的歌曲製作人本尊居然在我的帖文回覆，絕對是一件開心事。

波盛：一直以來你對電子音樂的喜好主要受哪些電子音樂人影響﹖

WEJJPLAY：其實我就讀小學時已經聽派對音樂，例如Black Eyed Peas和Britney Spears的歌曲。到中學時就知道世界上有DJ的存在，開始聽例如David Guetta那種較為商業的電子音樂，直至Skrillex在我就讀初中時推出《Scary Monsters and Nice Sprites》這張EP，就成為了轉捩點。我在上網收聽音樂時，發現了這種名為Dubstep的音樂，原來音樂可以如此激進，同時又保有它的節奏，令人有想跳舞的感覺，自此進入了這個世界並一發不可收拾。

Skrillex在2010年推出了一張改變電子音樂生態的EP《Scar Monster and Nice Sprites》。

波盛：有很多人都喜歡聽電子音樂，但與成為DJ甚至製作人之間仍然有一大段距離，你是如何跨出這一步﹖

WEJJPLAY：自從我發現了Dubstep，我就知道何謂Bass Music。去到2013年左右Trap Music漸漸興起，DJ Snake一首《Turn Down For What》帶領整個音樂熱潮。當時最有名的例如Yellow Claw，還有元祖級的Trap音樂製作人例如RL Grime，都是我追聽的對象。直至我隻身前往澳洲讀書，起初由於沒有朋友陪伴，便嘗試尋找興趣。最後報讀了澳洲的一間DJ學校，購買了一部DJ控制器，然後在寄宿家庭的睡房不分晝夜地練習，嘗試將不同歌曲混搭，慢慢磨練自己的DJ技術。

波盛：在澳洲求學的這段期間，對當地的電子音樂文化有什麼感受﹖

WEJJPLAY：澳洲的文化很好。在我身處的南澳Adelaide，它不算是一個大城市，所有東西都很集中，周末的演出就會集中在一條大街的夜店。有些夜店又會在例如星期四人流不算最多的日子，開放一些空間予當地音樂廠牌舉辦Bass音樂的活動，令我也有機會在當地演出。大家都抱著玩的心態，不計較金錢而著重整個圈子的氛圍。受邀DJ就會播放那個星期他發掘到的音樂，其他DJ若然從未聽過就會前來好奇歌曲的名字，這就是他們的交流方式。香港可能間中才有這種派對，但南澳基本上每天都能找到。

WEJJPLAY在澳洲留學時已獲朋友邀請在派對演出。

波盛：在澳洲畢業時，有否想過留在當地以DJ或製作人身份繼續發展﹖

WEJJPLAY：始終DJ和製作人要突圍而出比較困難，所以我當時的想法並非如此，而是希望將這種文化和音樂帶回香港宣揚。我在2019年回港後，認識了兩個活躍於香港Bass音樂的音樂廠牌，一個是中E師主理的桃花猿，另一個是Pressure Kay主理的Hyperspace Collective。大家都是聽Skrillex的音樂成長，他們又持續舉辦大大小小的本地演出，所以就越來越熟絡，有活動都會一齊出席。

WEJJPLAY（右）與本地Bass音樂廠牌Hyperspace Collective主理人Pressure Kay（左）。

波盛：不少DJ的下一步都是踏入製作人的世界，你又因何原因開始創作自己的音樂﹖

WEJJPLAY：我在大概2016、2017年開始製作音樂，因為單純DJ已經不能滿足我，我希望學習去製作一首屬於自己的歌曲。加上我所喜歡的音樂類型在香港並不常見，在一個競爭較少的環境下究竟能否有所作為，這是我在當時的心態。接住我便下載了音樂製作軟件Ableton的試用版，反複收看YouTube的教學影片來鑽研製作技巧。

波盛：談到Bass音樂，多年來都有很多種類和演變。你認為現在Bass音樂的環境以什麼類型為主﹖

WEJJPLAY：當我還在澳洲求學的時期，較流行US Dubstep，它亦有一個具爭議的外號叫做Brostep。因為傳統的Dubstep是較暗黑的英國風格，是一種聲音低沉、集中在低頻率的音樂。直至Skrillex，他改變了整個生態，Dubstep的聲音變得很激進，陸續有例如Zomboy、 Exicision和Virtual Riot等製作人出現，吸引很多人投入US Dubstep，當時我也是它和Trap音樂的追隨者。而2025年的環境，偏向UK Dubstep。我個人認為由於Skrillex在2023年推出了《Quest For Fire》專輯，當中發掘了新的聲音，更貼近UK Dubstep。Skrillex帶領著潮流，他製作什麼風格的音樂，那個年代的Bass音樂製作人就會追隨。例如他和Diplo組成Jack Ü的年代，把Vocal Chop玩得出神入化，令當時不少人爭相仿效運用Vocal Chop。

Skrillex與Diplo期間限定組成Jack Ü並推出過一張同名專輯。

波盛：你是如何從US Dubstep轉向UK Dubstep的世界﹖

WEJJPLAY：我認為UK Dubstep的特點與我一直喜歡的Trap音樂很相似，例如它們的鼓點、低音分佈和聲音設計。我最初接觸這類音樂是在2018年，PEEKABOO與G-Rex發佈了一首《Babatunde》，令我驚覺原來Bass音樂可以這樣呈現，不一定要像打心口般激進，我會稱呼這種聲音為「鬼祟、陰濕」的聲音設計。其後Skrillex與Fred again..推出《Rumble》，又與PEEKABOO和G-Rex推出《BADDERS》，慢慢帶著整個環境改變。你會留意到一些US Dubstep DJ和製作人都慢慢轉型至UK的聲音，以US Dubstep龍頭Exicison為例，他在Lost Lands都會獨立有一個Detox Set，集中播放UK或者Minimal的Dubstep，由此可見整個Bass音樂環境的改變。

波盛：無論是個人還是Mad Croissant，今年有什麼目標﹖

WEJJPLAY：今年一方面會維持現在正在做的事情，例如介紹音樂，同時想有更多演出，與觀眾分享我的音樂，希望透過現場演出吸納更多觀眾。