夥黃貫中LMF廿四味英國開騷　何超唱大S填詞作悼念好友

何超夥拍黃貫中、LMF、廿四味,於上星期在倫敦indigo at O2舉行的《Dragon Rock》演唱會,澎湃激情,更獲英國傳媒肯定,形容為震撼倫敦,把香港音樂帶到國際的一次盛事。

全個演唱會超過三個小時,35首歌曲非常緊湊,全無冷場。打頭陣的廿四味,甫出場便令歌迷哄動,而陳子聰更是完成所有手術後,全面康復後的首次亮相,期間24味不但又唱又跳,更即場向台下觀眾拋下樂隊紀念品,炒熱現場氣氛, 至唱出經典舞曲《Wonderland》時,全場起舞,迅即把觀眾情緒推高。

黃貫中以香港背景音樂作 Intro,再配上連場爆炸性電子結他演奏,氣勢磅礡。(大會提供)

隨後到黃貫中 (Paul Wong) 接著登場,以香港背景音樂作 Intro,再配上連場爆炸性電子結他演奏,氣勢磅礡。當他見到台下滿場熟悉面孔,感觸地說:「見到好多熟悉嘅面孔。頭先我哋喺後台都喺度講話好似返咗高山 (劇場) 咁。」隨後獻唱了經典歌曲《無得比》及《天與地》,引來全場大合唱。

今次更是陳子聰完成所有手術後,全面康復後的首次亮相。(大會提供)

其後,何超 (Josie Ho) 以一頭金髪及一身型格皮褸配皮短裙,美艶亮麗,震撼登場,與Paul合唱《阿博二世》,令觀眾喜出望外,立時引來熱烈歡呼,連隨黃貫中便把舞台交給何超與她的樂隊Josie and the Uni Boys,何超狀態大勇,帶來驚喜處處,她特別選唱了一連串炸肺高能量的爆炸作品,難得她全程又唱又跳,應付自如,更不斷以中、英文跟台下觀眾打招呼開玩笑,每首歌之間不乏即興發揮她的幽默本色,狂向台下樂迷致謝,有女樂迷向她大叫:「you are our Queen。」隨即引來在場觀眾尖叫。

何超獻唱由好友大S為她填詞的《章魚黑洞》,她特別以英文表示把此曲獻給大S,令現場觀眾十分動容。(大會提供)

何超除了感謝到來觀看的Wyman黃偉文為她的《何飄移》填詞外,也獻唱由好友大S為她填詞的《章魚黑洞》,她特別以英文表示把此曲獻給大S,令現場觀眾十分動容。唱到歌曲《Johnny Depp》時,何超更說此曲是為偶像Johnny Depp而作,更大讚Johnny靚仔又才華洋溢,她毫不扭怩地表達她對Johnny Depp的傾慕之情,她更大爆當年因怕Johnny Depp告她侵權,曾親自寫信及把音樂製成品寄給Johnny,希望得到他的認同,結果Johnny真的以書面回覆了何超兩個字︰「 Good Band。」

何超力捧的新人Iman出場,更問全場觀眾Iman是不是很靚仔,有女觀眾大叫︰「好靚仔!」而Iman似懂非懂的聽着只好傻笑。(大會提供)

最後,傳奇樂隊 LMF 上台,在場觀眾又再情緒高漲。當唱到經典金曲《WTF》時,台上台下情緒沸騰,觀眾瘋狂高呼「WTF」,全場爆喊釋放壓抑已久的情緒。《X家拎》時,他們更鼓勵觀眾盡情發洩:「呢隻歌,我希望你哋將所有嘅不滿、憤怒、抱怨一次過發洩哂出嚟。」隨後,LMF 與黃貫中合作演奏《大懶堂》,Paul的結他乃「原裝正版、原汁原味」,瞬間秒殺全場回憶,燃爆舞台。