五月天演唱會2025香港｜加場門票Cityline訂票攻略！座位表及連結

五月天演唱會2025香港站｜今日相信音樂國際股份有限公司宣佈，在5月13日加開一場，所以在啟德主場館一共開四場演唱會，以下是最新演唱會門票價錢、座位表及連結等資訊。

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五月天演唱會2025香港站｜加場公開發售

公售時段：2025年4月10日中午12點（不設售票處）

訂票連結：購買連結

電話訂票熱線：21115333

票務查詢：37616688

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五月天演唱會2025香港站｜訂票攻略

1.每次訂票最多4張

2.有機會得到分隔座位（包括以單數方式分配座位）

3.Cityline將收取每張門票HK$120服務費及每交易HK$50派遞費

4.買一張無障礙通道座位門票，最多只可以買1張相同票價之陪同人座位門票

5.如成功購買，會收到Cityline確認訂購電郵

6.門票將以本地速遞方式在演出日期前7日寄出

五月天演唱會2025香港站｜座位表

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五月天演唱會2025香港站｜優先訂票(已完)

信用卡：東亞銀行Visa卡、Mastercard或銀聯雙幣信用卡

優先期：2025年3月18日早上10時

門票票價：HK$1,855(地面座位) / HK$1,555 (地面座位 / 梯級座位) / HK$1,355 (梯級座位) / HK$1,155 (梯級座位) / HK$955 (梯級座位) / HK$755 (梯級座位) / HK$555 (視線受阻座位)

優先訂票連結:連結1,連結2 優先訂票電話:3761 6515

五月天演唱會2025香港站｜詳情

演出日期：2025年5月9日(五)、10日(六)、11日(日)

地點：啟德主場館

演出時間：晚上7時

票價：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555

去年天團「五月天」於中環海濱舉行七場「回到那一天」 25 週年巡迴演唱會香港站，跟樂迷渡過了一段難忘又興奮的時光。今年五月天由中環海濱移師至香港全新場館「啟德體育園主場館」開唱，不單為樂迷帶來全新感受，連五月天亦期待著這份滿滿的新鮮感。

今天，「五月天」正式宣佈，將於2025年5月9、10、11日在全新啟德體育園主場館舉行，由特高娛樂、大岳娛樂、LIVE NATION TAIWAN主辦，相信音樂協辦的《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》。

五月天宣布將於啟德主場館開演唱會。

五月天每次來港開唱，總能掀起五迷瘋搶門票的熱潮。這一次，五月天將帶著全面升級的5525香港站再度降臨，讓這場音樂盛宴回憶之旅任性前行，一路與你為五。在全新場館，全面升級的舞台上，五月天將攜手巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，為樂迷呈現一場高規格鉅獻。

五月天將攜手巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，為樂迷呈現一場高規格鉅獻。

五月天特別強調：「這次演唱會不只是回憶之旅，而是一次展新啟航。太平山下和你再乾一杯，再聚細數25年點點滴滴。」，五月天將與五迷一同回顧音樂路上的點滴時光，在這座嶄新的音樂殿堂中，再次掀起屬於五月天的狂熱浪潮！而這次，五月如約 光榮返場，邀請樂迷們一起來到這座最頂級的演唱會場地，與五月天再度並肩同行。

本次演唱會門票將於3月18日至20日，由東亞銀行信用卡開放優先訂票，每張票價分別為：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555，公開發售日期則將稍後公佈，五迷們密切關注官方詳細售票資訊，請持續關注特高娛樂 / 大岳娛樂 / LIVE NATION TAIWAN / 相信音樂的社交平台資訊，以免錯過這場別開生面的5525香港站！