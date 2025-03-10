BTOB 來港開歌迷聚會 4月25，26日 西沙 GO PARK舉行

韓國實力派偶像團體 BTOB 即將強勢登陸香港，於 2025 年 4 月 25 日 (星期五) 及 4 月 26 日 (星期六) 晚上 8 時，在AXA 安盛創夢館 (AXA Dreamland), 西沙 GO PARK, 舉行盛大的歌迷聚會3,2,1 GO! MELympic！

這次的 FAN-CON 以「MELympic」為主題，寓意 BTOB 與 MELODY (BTOB 官方粉絲名稱) 將一同參與這場音樂與歡樂的盛會，創造屬於彼此的獨特回憶。活動中將呈現豐富多元的演出以及趣味的互動挑戰環節，與MELODY同慶13 週年紀念日。

BTOB 最近可謂是氣勢如虹！ 成員們在演藝事業上發展都有亮眼的表現，他們的音樂更是代表著「Born TO Beat」，意指組合有音樂抱負、希望和決心，為Beat而生。BTOB全部成員均為音樂相關學系出身，擅長即興演唱及穩定的舞台表演，另外同時亦在製作、綜藝和演戲等多個領域都獲得業界好評。

還記得 BTOB 上次來港時的盛況嗎？ BTOB 不僅帶來了精彩的舞台表演，更與粉絲們進行了親密的互動，例如：玩遊戲、送禮物、合唱等，現場氣氛熱烈，歡笑聲不斷。相信這次的 FAN-CON，BTOB 也一定會帶來更多驚喜，傳遞著奧林匹克團隊合作精神的聚會，這將是一場充滿歡笑與競技的美好時光，活動也特別準備了多項獨家粉絲福利，包括團體合照、觀看彩排、以及簽名海報與簽名拍立得等，讓MELODY可以滿載而歸，讓大家度過一個難忘的夜晚！

這次的 FAN-CON，BTOB 將會帶來一連串精彩的表演，包括熱門歌曲、特別舞台以及與粉絲互動的環節，讓大家近距離感受他們的魅力與實力。

門票詳情：

2025 BTOB FAN-CON【3,2,1 GO! MELympic】in Hong Kong

日期🗓️ 2025 年 4 月 25 日 ( 星期五 ) 及 4 月 26 日 ( 星期六 )

時間⏰ 8PM

地點📍 AXA 安盛創夢館 (AXA Dreamland), 西沙 GO PARK

票價🎫 HKD$1488 / $1188 / $988

🏷️ 門票於3月13日(星期四)上午11時公開發售！

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