馮允謙新歌MV邀陳健朗任男主角　「比自己演出更加勝任」

踏入2025年3月，Jay Fung馮允謙終於迎來首支派台作《然之後》，由Jay與合作無間的T-Ma聯合作曲，還有首度合作的小克負責填詞，歌詞講述人生經常面對不同的高低起跌，要學懂去接受、面對、放手。

《然之後》是Jay Fung馮允謙踏入2025年第一首派台歌。（大會提供）

馮允謙︰「人生好多事情會不斷變，當下你擁有的一切，下一秒便有可能失去，如果大家有睇過個MV，第一幕會見到男主角遞辭職信，原來佢患咗重病，要做一個大手術，但佢人生仲有好多夢想未完成，但因為呢個病，未來嘅路令佢存在好多變數，MV最後一幕，佢同一個小朋友傾偈，其實個小朋友係佢自己，代表佢搵番自己嘅初心。」

Jay Fung找來陳健朗擔任MV男主角，Jay Fung認為由對方出演，比自己更勝任。（《然之後》 MV截圖）

Jay的新歌《然之後》正正就是想帶出，無論人生遇到任何起起跌跌，要學識接受、面對，諗辦法放下。（《然之後》 MV截圖）

今次MV，Jay Fung找來合作無間的Maggie執導，陳健朗擔任MV男主角，Jay Fung認為由對方出演，比自己更勝任。「今次好幸運，搵到陳健朗去演男主角，點解我自己唔拍？因為首歌想帶出嘅訊息比較沉重，希望大家睇到MV嘅時候會有一個好深嘅感受，所以起用專業嘅演員演出，我覺得比較適合。」

馮允謙︰「MV第一幕會見到男主角遞辭職信，原來佢患咗重病，要做一個大手術，但佢人生仲有好多夢想未完成，但因為呢個病，未來嘅路令佢存在好多變數。」（《然之後》 MV截圖）

入行超過十年，Jay Fung在唱作路上曾經面對過不少起跌，每當遇上難關，總要學懂自己一個去面對。孤單，並不可怕，Jay坦言，有時候會很享受孤單帶來的平靜。「通常當全日工作完成回到家中，同屋嘅孖生細佬剛巧外遊，會有一種孤單嘅感覺，但當年紀日漸長大，會喜歡自己一個，喜歡嗰份自由、平靜，我係一個比較情感豐富嘅人，無論開心抑或唔開心，又或者好多嘢諗，都會鍾意行吓海旁，又或者同朋友、屋企人、細佬傾偈，尤其當個腦好多嘢諗，要想辦法釋放，行海旁可以令自己得到平靜，喜歡用呢種方法去開解自己，重新整理內心。」

入行超過十年，Jay Fung在唱作路上曾經面對過不少起跌，每當遇上難關，總要學懂自己一個去面對。（《然之後》 MV截圖）

Jay的新歌《然之後》正正就是想帶出，無論人生遇到任何起起跌跌，要學識接受、面對，諗辦法放下，如小克的歌詞內所說：「然後好好慘敗 然後好好長大 然後充滿力氣好好 欣賞美夢瓦解。」Jay Fung又表示，身為一個唱作歌手，好多時一個人在屋企寫歌，當靈感一到，便會花上八、九、十小時埋頭創作，而創作嘅過程會不斷思考、重整，好讓一個人靜下來。「好多嘢諗、好多嘢想講、好多感受，先可以激發到創作靈感，希望《然之後》呢首歌，大家多多支持，除咗聽歌，仲可以上網睇個MV。」Jay說。