鄧麗欣演唱會｜與MC張天賦重現打領帶調情戲　男方害羞一秒耳紅

鄧麗欣（Stephy）一連三場《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》，昨晚（15日）舉行第二場演出，老闆林建岳博士、Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）與陳素瑩（Gloria），還有MIRROR的江𤒹生（AK）、陳嘉寶、何嘉莉、DJ森美、填詞人Oscar、小肥、吳若希等捧場。Stephy邀請曾合作電影《我談的那場戀愛》的張天賦（MC）擔任表演嘉賓，二人合唱《好心好報》，更完美還原電影中Stephy替MC打領帶調情戲，MC害羞得一秒耳紅，非常搞笑。

（左起）陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elaine）、楊愛瑾（Miki）、吳雨霏（Kary）與區文詩（Angela）幾位Cookies姊妹到場支持。

唱《心急人上》時繼續施展「風火輪」絕技。

Stephy這段性感舞蹈，看得人心跳加速。

穿著白色Phan Huy SS25高定的Stephy，與白馬王子look的MC非常相襯，Stephy笑指MC耳仔發紅，MC說：「其實我好緊張，因為好少同你咁近距離，上次係拍戲打呔嗰陣，所以依家都有啲餘韻，好緊張！」他坦言綵排時見到Stephy高跟鞋好高，令他不敢靠近。Stephy對他說：「其實拍戲先至真正認識你，之前只係聽過你啲歌，知你唱歌好好聽⋯⋯」MC插咀：「我好早認識你！」Stephy無奈一笑。他說：「我每次演出最緊張係記歌詞，有時要靠提詞機，但今次合唱呢首歌我唔擔心，因為啲歌詞我好熟，我好自信可以望住你唱。」Stephy說：「唉，你講啦，細細個去唱K成日唱吖嘛，我畀你講，無所謂！」MC不客氣，表示今次與Stephy合唱成就解鎖，完成兒時夢想，全場笑聲。

Stephy在第二場有新衫，換上白色Phan Huy SS25裙子。

Stephy，與白馬王子look的MC非常相襯。

Stephy禮尚往來，送上領帶答謝他做嘉賓，更二話不說即場替他戴上，兩人非常靠近，幾乎面貼面，MC立即緊張到口窒窒，正當Stephy讚他沒有面紅時，他一秒耳紅。Stephy退場後，他不停用手撥風為耳朵降溫，說：「真係唔呃人，我一尷尬就耳仔紅。」然後演唱新歌《說謊者》。

Stephy禮尚往來，送上領帶答謝他做嘉賓，更二話不說即場替他戴上，完美還原電影《我談的那場戀愛》中Stephy替MC打領帶調情戲。

兩人非常靠近，幾乎面貼面，MC立即緊張到口窒窒，正當Stephy讚他沒有面紅時，他一秒耳紅。

MC演唱新歌《說謊者》。

演唱會尾聲，Stephy換上英國設計師品牌Simone Rocha SS25秀款演唱《Fantasy Tale》，觀眾都興奮站起來跳舞，氣氛熱鬧。她透露演唱會期間，大銀幕展示的畫，是她特別為今次演唱會而畫。她說：「雖然準備演唱會好忙，但我堅持畫畫，因為除咗唱歌跳舞表演之外，希望視覺上都加入自己嘅心思。可能只有我自己明白，例如創作期間嘅思考，都可以注入一啲神秘嘅力量，融入演唱會。」完場後歌迷不肯散場，熱情大嗌encore，寵粉的Stephy再出場唱《最後一塊》後，與樂手向觀眾謝幕，第二晚演唱會完滿結束。

演唱會尾聲，Stephy換上英國設計師品牌Simone Rocha SS25秀款演唱《Fantasy Tale》，觀眾都興奮站起來跳舞，氣氛熱鬧。

演唱會期間，大銀幕展示的畫，是Stephy特別為今次演唱會而畫。