新一代唱作歌手高暉新歌《i人の戀愛哲學》 靈感來自盧廣仲名曲

新一代唱作歌手高暉LK近日推出新歌《i人の戀愛哲學》 ，一如既往，今次新歌都是由自己作曲，再夥拍師父藝深打造而成。LK透露新歌《i人の戀愛哲學》創作靈感是在寫歌的時候，剛好聽着盧廣仲的《100種生活》後，萌生出想作一首以一百種方式掛念情人的歌。

《i人の戀愛哲學》是專屬於內向者（i人）的表白情歌。i人們在愛情中總是小心翼翼、不敢表露心跡，卻又無時無刻在社交平台的暗中關心對方，甚至不惜沉浸在自我幻想之中，這場戀愛就像是一場不斷試探又不敢跨越界線的心理拉鋸戰。歌詞將日語「愛してる」貫穿整首作品，既代表i人內心的反覆告白，也反映了i人內心的自嘲與掙扎，配上輕快旋律，更突顯i人在無限幻想中的瘋癲感。而從小都係i人（內向者）嘅LK所以好懂得i人的心態，又因為成長過程及工作經驗令佢開始慢慢從i人蛻變成e人，但在感情世界當中LK表示自己都係比較‘i’。

被問及除了推出新歌忙於宣傳，還有什麼計劃？LK：「其實除咗宣傳新歌之外，最近亦報讀了演藝及跳舞課程，因為兩者都可以令我喺台上演繹歌曲嘅時候，讓表情及肢體動作上演繹得更好！日子有功的話，或者可以挑戰做‘創作唱跳歌手’，希望可以比自己和觀眾更多新鮮感。」